Bolsonaro, o mito e Hitler, o Führer. Iguais?

Nos anos que antecederam o início da Segunda Guerra Mundial, Adolph Hitler se empenhou em “mostrar” ao povo alemão sua superioridade em relação aos demais povos não arianos.

Mesmo sem redes sociais, o Führer instigou na população o ódio, não só aos judeus, mas também aos ciganos, comunistas, pessoas com deficiência física ou mental, pessoas de pele mais escura e todos aqueles que não reuniam fisicamente as características, na visão dele, de um povo superior.

No Brasil, muito antes das eleições de 2018, Jair Bolsonaro já demonstrava em discursos como deputado e, mesmo durante a campanha, seu enorme desprezo pelas minorias, que, conforme pregava, deveriam se curvar à maioria ou serem extintas.

Embora a população negra não seja exatamente minoria no país, esta também entrou na alça de mira do capitão quando ele, num discurso, disse que os quilombolas não serviam para nada, nem para procriar. Mesmo assim, não faltam bolsonaristas negros.

A população LGBT também sempre foi duramente atacada pelo ex-presidente, mas isso também não impediu que haja bolsonaristas gays.

Bolsonaro nunca se furtou a atacar a esquerda ao dizer numa entrevista que a ditadura deveria ter matado 50 mil pessoas, claro, de esquerda. Quanto ao PT, em comício no Acre, convocou seus apoiadores a metralhar os petralhas.

Mas agora, com a tragédia revelada do morticínio pela fome e por doenças do povo Yanomami, lembramos do que o capitão dizia também em comício: “NO MEU GOVERNO, NEM UM CENTÍMETRO DE TERRA SERÁ DEMARCADA PARA OS ÍNDIOS!”

Os primeiros contatos com os Yanomamis se deu entre 1910 e 1940, de forma ainda bastante rarefeita. Foi só a partir da década de 1970 que os contatos se tornaram mais intensos, o que contribuiu significativamente para que adquirissem as doenças que os homens brancos lhes levaram.

Nossa grande imprensa demorou dois dias para escrever sobre a tragédia dessa etnia indígena, após a corajosa visita do presidente Lula à principal aldeia ameaçada constantemente por ferozes garimpeiros instigados por Jair Bolsonaro a explorar aquela área.

A política do capitão com relação aos povos originários é a de genocídio por asfixia. Os garimpeiros vão aos poucos ampliando sua área de atuação, destruindo terras agricultáveis e impossibilitando as atividades de caça, pesca (devido ao mercúrio descartado principalmente no Rio Parima) e de coleta. As doenças, como pneumonia, Covid-19 e SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) são agravadas com a extrema desnutrição, causando enormes morticínios, principalmente de crianças e de idosos.

Não há como não fazer um paralelo com a política de extermínio de pessoas não arianas implementada por Hitler. A diferença é que os Yanomamis estão presos em um campo de concentração a céu aberto e dele não podem fugir.

Assim como grande parte do povo alemão acreditou em Hitler e suas mentiras, bolsonaristas-raiz divulgam em suas redes sociais que são contrários ao envio de alimentos e rempedios para os indígenas. As semelhanças são muitas.

Enquanto Hitler se acercou de asseclas que rapidamente encamparam seu discurso de ódio colocando em prática sua necropolítica, por aqui não é muito diferente, já que tivemos uma Damares Alves que brada contra o aborto de uma única criança, vítima de estupro, mas não se importa com a morte de centenas por doenças e desnutrição pelo simples fato de serem indígenas. Outro assecla do nosso Hitler tupiniquim é Ricardo Sales que incentivou o garimpo ilegal em áreas de reserva indígena e o desmatamento na Amazônia.

Esses dois foram eleitos parlamentares e, por isso, a justiça terá dificuldades em atingi-los, mas seu chefe, o “Fuhrer” brasileiro, chamado por aqui de mito, pagará por seus crimes.

O difícil será encontrar uma pena que possa fazer justiça a todo mal que ele cometeu.

