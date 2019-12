Bolsonaro tem tudo a ver com isso

"Dos 13 investigados por fazerem parte do esquema montado no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, nove são da família da sua ex-mulher Ana Cristina Valle, ela incluída", aponta o jornalista Alex Solnik. "O operador do esquema, ex-PM Fabrício Queiróz é amigo de Bolsonaro há 35 anos, quando Flávio não passava de um pirralho de três" edit