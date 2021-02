Bolsonaro tomou de assalto o congresso e a oposição ficou com os moinhos de vento

Enquanto houver MDB, PSDB e DEM não haverá nada de frente, apenas facadas pelas costas.Ficando claro que a patifaria que se espalha nos bastidores é inominável e incontornável.

A esquerda fez o que tinha de fazer, a abstenção seria uma complicação insustentável no contexto atual, é preferível brandir a espada ao vento do que embainhá-la como se pudesse se dar ao luxo do camarote, inclusive para denunciar que nem todas as cabeças da hidra estão à mostra.E vimos o ex-presidente da Câmara fechar o seu mandato com chave de lata, enferrujada por lágrimas de crocodilo… poucas vezes alguém perdeu tanta oportunidade para mudar a história e construir um nome na sua geração!E um sujeito acusado de misoginia agressiva viu mulheres dançarem em sua homenagem… e sem máscaras!

O presidente da República mandou um recado para os articuladores de mais de 60 pedidos de impeachment, qual seja, a de que os nossos pedidos acabam de ser alocados como peça de decoração para apreciação acadêmica.Só uma resposta contundente nas ruas pode abalar essa articulação da Hidra, não haverá Hércules solitário que dê conta disso.Enquanto isso a vacina continua sendo o gargalo da nossa história recente, por estar sendo usada, politicamente, por quem parece a favor e por quem já deixou claro que é contra, apesar das cada vez mais tresloucadas tentativas de se contradizer.

E a ANVISA continua sendo utilizada ideologicamente, por mais absurdo que pareça, senão, a vacina Sputinik que está imunizando a Argentina, já estaria por aqui.Como seria bom se o STF anulasse o julgamento do cidadão Luís Inácio Lula da Silva, não só por insuficiência de provas, como pela declaração da ausência de imparcialidade necessária para o exercício da magistratura por parte do Juiz Moro. Seria um sinal de que o Brasil institucional ainda respira!A gente quer esperançar porque é necessário!

