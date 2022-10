Brasil de Bolsonaro é uma terra sem lei

Apoie o 247

ICL

Por Rogério Correia, 247 - O episódio da resistência do réu confesso Roberto Jefferson contra ordem de prisão, chegando a atirar granada e tiros contra os policiais cumpridores do mandato, é gravíssimo. Representa o supra sumo da afronta diária feita por Bolsonaro e pelo bolsonarismo às instituições democráticas. Representa a terra sem lei, o faroeste público a que o atual presidente da República quer submeter o país.

Não nos deixemos enganar: isso ocorre ao mesmo tempo em que, com a proximidade das eleições, fica evidente o favoritismo de Lula. As pesquisas internas dos partidos (tanto do PT de Lula quanto o PL de Bolsonaro) feitas este fim de semana acusam ou manutenção da diferença a favor de Lula como até o aumento dessa diferença.

Bolsonaro quer melar o processo e abrir um terceiro turno. Conta para isso com a ajuda de uma turma de fanáticos disposta a pegar em armas (conseguidas graças ao desgoverno do Genocida) e de empresários cegos que lutam contra qualquer benefício aos trabalhadores, seja em salários mais dignos como em direitos fundamentais no exercício do emprego.

O foco agora é único: eleger Lula. Salvar a democracia. Salvar o Brasil. Salvar o nosso país, nossas vidas, dos nossos filhos e netos.

Estamos em estado permanente de campanha, como bem disse a senadora Simone Tebet. O início do fim desse pesadelo está próximo, com a eleição de Lula. Não nos deixemos distrair com outras coisas que não sejam conversar com as pessoas, principalmente os ainda indecisos. Usemos sempre nossos adesivos de Lula e Alckmin. Quem tiver bandeiras, que as use nas ruas. Panfletemos, a todo o momento, sempre que possível. E conversemos com o povo.

Agora é foco total na eleição de Lula. O resto é distração ao que importa efetivamente neste momento crucial da nossa história: tirar da cadeira de presidente, na qual nunca deveria ter sentado, esse fascista genocida que desrespeita mulheres de 14 anos, ataca direitos dos trabalhadores, reduz salários e aposentadorias, privatiza a toque de caixa o patrimônio público. Fora Bolsonaro! Volta logo Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.