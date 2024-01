Brasil, um país verde

Apoie o 247

Sempre que se abraça uma novidade os desafios são imediatos. O conhecimento é uma necessidade, estar convencido e motivado ajuda a vencer obstáculos próprios da inovação. Nada diferente de quando criamos o Instituto IDEAL, em 12 de fevereiro de 2007. Na época as universidades envolvidas com o tema, eram muito poucas. Os professores também. Atualmente a energia solar é a que mais cresce no mundo. No nosso caso ajudamos que ela saísse da academia, vencesse resistências e se tornasse uma fonte de energia confiável e economicamente viável. Atualmente o setor solar fotovoltaico é o que mais cresce no Brasil.

O apelo pela sustentabilidade do planeta, tem merecido uma atenção crescente em fóruns mundiais. Todas lideranças globais que dignificam o cargo, demonstram preocupação quanto ao tema. As mudanças climáticas deixaram de ser casos isolados para exigirem do conjunto dos países medidas que minimizem as consequências das grandes tragédias ambientais que se repetem com mais frequência e intensidade.

Com pouco tempo pela frente, prioridade e pressa caminham juntas. Um ano atrás quis o destino que houvesse uma aproximação natural do Instituto IDEAL com a Carbon ZERO, uma empresa com sede em São José dos Pinhais, consolidada no tema e no mercado. Demandado e motivado por Carlos Alberto Tavares Ferreira, CEO de Carbon ZERO e presidente da Fundação Tavares Ferreira, vem crescendo uma relação de confiança própria de quem sonha os mesmos sonhos.

De imediato, obviamente, veio o interesse de inserir Santa Catarina no mundo das possibilidades e desafios que virão em função das mudanças climáticas e suas consequências. Nunca podemos esquecer que uma cidade como Rio do Sul, sofreu cinco enchentes só no ano passado. O custo dessa desatenção é incalculável. A Carbon ZERO já nos repassou um estudo preliminar que libertaria Rio do Sul das suas crescentes e continuadas enchentes. No retorno dos trabalhos legislativos queremos pautar na Comissão do Meio Ambiente e Turismo da ALESC a apresentação desse trabalho. (*)

Outra realidade nossa são os mangues, historicamente mal cuidados e ameaçados. Florianópolis, por exemplo, é uma das capitais contemplada com uma das maiores reservas de mangue urbano. Uma novidade foi saber que os mangues, se bem preservados, geram crédito de carbono num valor bem acima de uma floresta. Para isso precisa a vontade de cuidar e obter certificações ambientais idôneas e responsáveis. (**)

No campo se faz urgente mostrar o quanto uma pequena propriedade rural pode se beneficiar da uma legislação moderna em construção, para que o Brasil protagonize uma revolução verde. Através do replantio de árvores absorver via fotossíntese, o CO² que geramos. Só em Santa Catarina são 150 mil propriedades, que poderiam implantar e cuidar de bosques, agregando uma renda a mais na propriedade. Em termos nacionais os números anunciados superam 5 milhões de hectares, é muita terra disponível. (***)

Se o que está na nossa mente é fácil de ser implementado, só o tempo vai dizer. Independente das dificuldades, uma certeza: temos que começar. Não estamos partindo do zero, parcerias estão sendo construídas há mais de um ano. Quem domina o tema e se prepara para ser a grande certificadora brasileira de crédito de carbono, acredita que estamos no caminho certo: quem cuida da natureza tem que ganhar. Fundos nacionais e internacionais já estão convencidos disso.

(*) O deputado Marquito, presidente da Comissão do Meio Ambiente e Turismo da ALESC, já tem conhecimento do estudo da Carbon ZERO para Rio do Sul. @marquito.sc

(**) Florianópolis é a segunda capital com mais área de mangue no país. A pressão imobiliária nos preocupa. A ideia é reforçar junto a sociedade, a importância de se preservar os mangues. Eles, quando cuidados, geram riqueza.

(***) O replantio de árvores como solução ambiental para redução do CO², já está na pauta do governo Lula. Quando o Carlos Alberto Tavares Ferreira, da Carbon Zero, nos trouxe o projeto Caminho das Araucárias, subindo as serras do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era mais um sonho de recuperar o lindo cenário que nos foi tirado. Agora, é um negócio bom para todos. Para a natureza, o eco turismo, os que produzem as mudas, fazem o replantio e cuidam da mata. Uma verdadeira "cadeia do bem".

