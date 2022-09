Brasil, vou cantar-te nos meus versos (e do Ary)

Denise Assis traz "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso, para o cenário atual do país edit

Por Denise Assis, para o 247

Brasil, meu Brasil brasileiro – que há muito, (desde 2016 deixou de sê-lo, sendo fatiado e entregue às postas ao interesse do capital estrangeiro)...

Meu mulato inzoneiro (sim, virou um país do politicamente incorreto, dos subterfúgios, das mentiras travestidas de verdades)...

Vou cantar-te nos meus versos – brevemente, com novas cores, com a alegria de volta.

O Brasil, samba que dá

Bamboleio, que faz gingar

O Brasil do meu amor– foi enredado em transações obscuras e perdeu o rebolado, o ritmo, o rumo.



Terra de Nosso Senhor

Brasil! Brasil! Pra mim! Pra mim! – para mim, para todos, com a esperança no horizonte e a certeza de que tudo vai passar.

Ô, abre a cortina do passado – e ensina nas escolas a sua verdadeira história. Mostra o que os 300 anos de escravidão fez com a mentalidade das elites, perpetuando o racismo e o trabalho análogo ao período. Mostra as atrocidades da ditadura que eles negam.

Tira a mãe preta do cerrado – e deixa que ela brilhe nas letras, na ciência, onde ela quiser!

Bota o rei congo no congado – para que esta memória não se perca, para que as tradições trazidas da África sejam incorporadas e valorizadas em nossa Cultura, tão combalida e agonizante...



Brasil! Brasil! – reaja!

Deixa cantar de novo o trovador – estamos sentindo falta dos poetas cantando a felicidade, pois há quatro anos só temos tristeza para chorar. Queremos versos, para curar nossas feridas.

À merencória luz da Lua – daremos adeus! Chega de melancolia!

Toda canção do meu amor – plenos pulmões cantaremos de novo pelas ruas, becos e cidades.

Quero ver essa Dona caminhando – pelos tribunais, a implorar perdão pela injúria de ter incitado o: “demita sem dó”.

Pelos salões, arrastando

O seu vestido rendado – roto como o seu conservadorismo caquético.

Brasil! Brasil! Pra mim! Pra mim! – Para nós, para todos!

Brasil, terra boa e gostosa – que se esqueceu de ser feliz, que caiu na perplexidade, na apatia, no isolamento...

Da morena sestrosa – que traz para a rua a sua graça, a felicidade da sua liberdade conquistada pela sua própria força.

De olhar indiscreto – que não tem medo de olhar para o outro, para inspecionar as suas necessidades e carências.

O Brasil, verde que dá – tudo dá, como disse Caminha, sem precisar desmatar, esturricar a terra, invadir.

Para o mundo se admirar – da nossa grandeza e criatividade.

O Brasil do meu amor

Terra de Nosso Senhor – sim, do nosso, daquele que abre os braços, o Redentor, o que nos ama.

Brasil! Brasil! Pra mim! Pra mim! – para nós, para todos.

Ô! Esse coqueiro que dá coco – e dá uma economia pungente, sustentável e limpa.

Onde eu amarro a minha rede

Nas noites claras de luar – Não há mais espaço para o lazer, para o ócio. O pobre do operário amarrou a rede e guardou, para trabalhar até morrer em cima de uma moto de “entregas” no “trânsito do empreendedorismo”.





Brasil! Brasil!– reviva!

Ô! Estas fontes murmurantes

Onde eu mato a minha sede

E onde a Lua vem brincar – e tantas... Agora privatizadas, fontes de enriquecimento de poucos.

Ô! Esse Brasil lindo e trigueiro

É o meu Brasil brasileiro

Terra de samba e pandeiro – Reviva, país da pujança! Da alegria! Nos desperte ao som dos seus tambores, da letargia em que fomos mergulhados.

Brasil! Brasil! Pra mim! Pra mim! – para nós, para todos!

*Aquarela do Brasil – Ary Barroso

