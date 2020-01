Brasilianistas criticam desmonte da cultura no Brasil

Marcelo Auler, do Jornalistas pela Democracia, afirma que o desmonte do governo Jair Bolsonaro na área cultural repercute mal no exterior. Nada menos do que 150 "especialistas em estudos sobre o Brasil – que atuam em universidades e centros de estudos norte-americanas" protestaram contra o desmonte promovido pela presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio, diz edit

Por Marcelo Auler, em seu blog e para o Jornalistas pela Democracia

O desastre do governo de Jair Bolsonaro na área cultura repercute mal no exterior. Em carta aberta, nada menos do que 150 brasilianistas – especialistas em estudos sobre o Brasil – que atuam em universidades e centros de estudos norte-americanas, aos quais juntaram-se ainda outros 20 intelectuais latino-americanos, protestaram contra o desmonte promovido pela presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio, ao exonerar dos seus cargos comissionados cinco pesquisadores da entidade.

O manifesto destes intelectuais – cuja íntegra foi encaminhada à Associação Brasileira de Imprensa – ABI, na noite de domingo (12/01) e postada no site da entidade (150 brasilianistas defendem a Casa Rui Barbosa) foi encaminhada naquela mesma noite, por e-mail, pelo professor James N. Green, da Brown University (EUA), historiador com uma longa relação com o Brasil, para a presidente bolsonarista da Fundação Casa Rui Barbosa, Letícia Dornelles.

Letícia, que é apresentadora de TV, roteirista e escritora, foi nomeada em outubro de 2019. No último dia 8 ela fez a degola no núcleo de pesquisas da Fundação, demitindo quatro deles e retirando o cargo comissionado da quinta pesquisadora, que é servidora da casa.

Ela também já anunciou que pretende promover uma semana de homenagem aos ex-chefes de governo conservadores Margareth Thatcher e Ronald Reagan, bem ao estilo de submissão do presidente.

O documento assinado por intelectuais que trabalham em universidades e centros de estudos dos Estados Unidos, entre elas as de Harvard, Yale, Princeton, Columbia, New York University, Georgetown, Stanford e Berkeley, reivindica a suspensão das demissões. Nele, os signatários tratam as demissões como “um desmonte do Centro de Pesquisa”. Dizem reconhecer e louvar a “reputação internacional de excelência em pesquisa e reflexão” da fundação. Por tal motivo, eles demandam a imediata reintegração dos pesquisadores em seus cargos antigos.

As 150 adesões à Carta Aberta, como explicou o professor Green, foram feitas virtualmente, com e-mail de cada um dos intelectuais autorizando a inclusão de seus nomes nesse manifesto.

Manifestação pública – Na tarde desta segunda-feira (13/01), às 15:00hs, está marcada uma manifestação na frente da Casa Rui Barbosa, na Rua São Clemente, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. A ideia é realizar um ato em defesa da pesquisa e do ensino público. Forma a demonstrar a preocupação de todos com o futuro daquela fundação quase centenária – ela foi criada em 1924, um ano após a morte de seu proprietário.

Abaixo, a íntegra do documento, traduzido pelos seus próprios autores, encaminhado à presidente da Fundação Casa Rui Barbosa e a relação de seus signatários.

Carta aberta em defesa da Fundação Casa Rui Barbosa

Letícia Dornelles, Presidente Fundação

Casa de Rui Barbosa

Rio de Janeiro, Brasil

Nós, os abaixo-assinados especialistas em Brasil trabalhando nos Estados Unidos e na América Latina, queremos expressar nossa profunda preocupação com a tentativa de desmantelamento do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa por meio da exoneração de seu diretor e dos chefes dos setores de pesquisa, que, além de serem dedicados pesquisadores, são profissionais de liderança em suas áreas de conhecimento.

Como especialistas em Brasil que fizemos pesquisa na Casa de Rui Barbosa, participamos em simpósios nacionais e internacionais aí organizados ou sabemos da sua reputação internacional de excelência em pesquisa e reflexão, tememos que essa medida reflita a falta de apoio ao importante trabalho realizado pela instituição sob a liderança dos chefes das unidades de pesquisa que foram arbitrariamente afastados de suas posições.

Demandamos o imediato retorno aos seus cargos de Antônio Herculano Lopes, Diretor do Centro de Pesquisa, bem como dos chefes das suas distintas unidades – Flora Süssekind, Charles Gomes, Joëlle Rouchou e José Almino de Alencar – para que possam dar prosseguimento às suas atividades. Patrocinadores iniciais:

Amy Chazkel, Departamento de História, Columbia University Barbara Weinstein, Professora de História, New York University Bruno Carvalho, Professor de Línguas e Literaturas Românicas e Codiretor da Iniciativa Urbana Harvard Mellon, Harvard University Bryan McCann, Professor de História, Georgetown University Gladys Mitchell-Walthour, Professora Associada, University of WisconsinMilwaukee; Presidente da Brazilian Studies Association-Brasa (Associação de Estudos Brasileiros) James N. Green, Professor de História do Brasil, Brown University; Diretor Executivo da Brasa Marcelo Paixão, Professor Associado de Estudos Africanos e da Diáspora Africana, University of Texas, Austin; Vice-Presidente da Brasa Pedro Meira Monteiro, Professor de Espanhol e Português, Princeton University Sidney Chalhoub, Professor de História e de Estudos Africanos e AfricanoAmericanos, Harvard University, Presidente-Eleito da Brasa Stuart B. Schwartz, Professor de História, Yale University

Signatários

