Brizola iria chorar outra vez

Quando ocorreram as privatizações no Governo FHC, de quem era correligionário Ciro Gomes, todos nós lutamos contra bravamente, nós do PDT da época, PT outros partidos e diversas outras organizações, ABI, com Barbosa Lima Sobrinho no comando. Foram manifestações, protestos, marchas, medidas judiciais, propostas e discursos no Congresso Nacional. Brizola e Lula à frente.

Estavam em jogo as telefônicas, estatizadas graças ao trabalho extraordinário do nosso grande companheiro CAO na constituinte, a Vale do Rio Doce, siderurgicas estratégicas, em especial a CSN, na área de fertilizantes e outras. Contra a privatização da Vale, Itamar Franco se somou com a gente, brigou com FHC. Contra a privatização da CSN, Brizola rompeu com Itamar Franco, Presidente à época, com quem mais tarde se recompôs, e até com Mauricio Correa, Ministro da Justiça de Itamar, do PDT. Para Brizola, a CSN tinha algo especial: foi construída por Getúlio.

No debate da Globo, Ciro Gomes disse que foi “gol de placa”, que foram certas as privatizações da Vale, CSN, telefonias, contra tudo o que o PDT da época lutou, liderado por Brizola.

É preciso que os que admiraram Brizola, que o seguiram dentro ou fora do PDT, e neste ano do centenário de Brizola, repilam essas ideias privatistas de estatais estratégicas. Nos inspiremos nos ideais de Brizola agora no 1º turno, no domingo, para defender as estatais estratégicas para forjar nosso desenvolvimento e construir a Nação, com Lula.

E para consolo de Brizola, neste ano do seu centenário, vamos eleger seu neto, Leonel Brizola Neto, deputado federal, 1312, e outro brizolista que trabalhou ao lado de Brizola e lutou duramente contra essas privatizações, Luiz Alfredo Salomão, Deputado Estadual, 13121. E não podemos esquecer de outro brizolista que também esteve na frente da luta contra essas privatizações, que está indignado com essas posições de Ciro Gomes e está conosco também com Lula, Paulo Ramos, Deputado Estadual, 12345.

