Bruno Pereira e Dom Phillips devem virar Mártires da Amazônia

Por Alex Solnik

Agora já se sabe a maior parte do que aconteceu com Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari.

Por tudo o que foi revelado até agora, eles devem ser considerados mártires da Amazônia, tal como Chico Mendes.

E ambos devem ser inscritos no Livro dos Heróis da Pátria, tal como ele.

Esta é a forma de torná-los imortais.

