Caderno de notas do fornecedor

Por Carlos Castelo

LAPA: Atendo o A. desde antes da pandemia. Cara cem por cento. Quando está chapado. Porque quando fica sem o bagulho, mano, é um mala. O negócio dele sempre foi cigarrinho do capeta. Que forneci sempre dos bons. Quando entrei ontem na casa do brother estava uma confa total. O A. tinha jogado todos os livros da estante no chão. Imagina, tinha uma coleção do Paulo Coelho esmagando um cd do Raul Seixas. O bicho fica assim quando bate hangover. É raro ver uma cena assim em cliente de beck, mas o A. é único até nisso. Botei uma bombona acesa no bico dele. Sarou. Cliente a gente trata como rei.

VILA NOVA CONCEIÇÃO: C. é freguesa nova. Parada dela é cheiro. Mulherão, bem casada com um celeb aí, dois filhos. O problema é que o sujeito, cabação, não pode saber que a patroa dá seus tecos. Então preciso levar o barato no formato supositório. Farinha já é caro, se for em embalagem especial então...Pra ela, pelo jeito, grana não é a questão. Só não posso falhar a data de entrega. A cada três dias vai uma leva que cobro quantos collor eu quero.

VILA MADALENA: R. e P. moram numa casinha. R. compra da minha erva faz uma cara. Usa pra cólica menstrual. Pelo jeito, as dores têm aumentando: ela triplicou a gramagem e não me queixo. Só espero que não esteja revendendo meu material. Se estiver, e eu descobrir, as cólicas vão piorar e muito. P. é do remedinho. Comecei trazendo excitante. Avisei pra não exagerar, não ouviu. Uns dias depois, me encomendou calmante. Pra dar uma equilibrada. Funcionou. Hoje é das freguesas mais constantes. Levo uma caixa de excitante e outra de calmante por semana. Caixa grande com 24 caixinhas cada. Senão não compensa financeiramente pro meu ramo.

POMPEIA: Chamo ele de Zé, nem sei o nome da figura. E olha que atendo há um tempaço. É o mais flexível da minha clientela. Compra álcool, pó, crack, remedinho, cristal.

O que vier, ele mata no peito e chuta pra frente. Hoje entrei no apê do Zé. 18º andar. O filho da mãe estava no parapeito dizendo: “sou um passarinho, piu, piu, piu!”

Tive a sensação de que se me mexesse, ele ia abrir as asas e sair voando feito uma pomba gorda. Tive menos de dez segundos pra chegar à uma ideia decente de resgate. Corri até a despensa, peguei alpiste dos periquitos e fui jogando no chão até chegar perto do maluco. Ele desceu e foi logo comendo os grãozinhos. O trabalho da gente, às vezes, é mais social do que comercial.

