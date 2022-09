"A operação acionada por Buckingham assim que a Rainha Elizabeth II fechou os olhos no Palácio de Balmoral", diz Hildegard Angel sobre a despedida da monarca edit

Por Hildegard Angel, para o 247

Não sei se caso a Ponte de Londres vier a ruir a população britânica ficará tão triste e emocionada chama-se está hoje. Mas chama-se, internamente, "Ponte de Londres" a operação acionada por Buckingham assim que a Rainha Elizabeth II fechou os olhos no Palácio de Balmoral.

Minuciosamente planejada durante anos, passo a passo, seus operadores se colocaram em alerta para iniciar seu mecanismo a partir do momento em que, nesta manhã, toda a Família Real Britânica correu para estar ao lado da Rainha Elizabeth, enquanto os médicos supervisionavam seu estado de saúde e o Palácio de Buckingham dizia em nota que os doutores estavam preocupados com Sua Majestade. Horas mais tarde a morte foi anunciada com tristeza.

Todos os detalhes foram antecipados. Desde cedo, os repórteres já enlutados, vestidos de preto, cercavam o Palácio de Balmoral, residência da monarca na Escócia, onde ela morreu.

Dia-D e Dia D+1

Internamente o dia da morte da rainha está sendo chamado de “Dia D”, e cada dia depois dele, até o funeral, que terá lugar no 10º dia, será chamado de D+1, D+2, e assim sucessivamente.

Imediatamente em seguida à morte da rainha, seu secretário privado foi visitar a primeira-ministra para informá-la a respeito, antes de os demais, da notícia, provavelmente com a mensagem “Caiu a Ponte de Londres”, conforme documentos obtidos pelo site Politico, que faz a revelação.

A Casa Real em seguida emitiu comunicado oficial, informando os funcionários privados, os funcionários públicos e o povo sobre a morte da rainha, enquanto a notícia foi dada por meio de um alerta da Associação da Imprensa.

Em seguida, num prazo de 10 minutos, as bandeiras na avenida Whitehall, no Centro de Londres, foram abaixadas a meio mastro

Caberá ao Ministério de Defesa providenciar amanhã uma salva de tiros e anunciar um minuto de silêncio. Um ofício póstumo será realizado na Catedral de St. Paul

A primeira ministra foi o primeiro membro do governo a fazer um pronunciamento sobre a morte. É previsto ela ter amanhã uma audiência com o Príncipe Charles, que depois falará à Nação, numa transmissão. Charles já fez uma primeira mensagem à Nação, e Liz Truss anunciou que ele é o Rei Charles III.

O fundo do site da Família Real passou a ser preto e uma pequena mensagem confirma a morte da rainha. O site do Governo exibe um banner preto bem como todas as páginas da mídia social dos departamentos governamentais.

Amanhã pela manhã Charles será empossado pelo Conselho de Adesão como o novo monarca.

Dia D+2

O caixão da rainha será transportado para o Palácio de Buckingham, já que ela morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde está atualmente. Trata-se da Operação UNICORN, significando que seu caixão será transportado para Londres via trem real. Se isso não for possível, a Operação OVERSTUDY entrará em vigor e o caixão será transportado de avião. O primeiro-ministro e os ministros vão recebê-lo na chegada. Havia um plano totalmente diferente se ela falecesse em Sandringham.

Dia D+3 até Dia D+5

Charles vai receber a moção de condolência no Wesminster Hall e mais tarde iniciar seu tour pelo Reino Unido como o novo monarca. Quando chegar à Irlanda do Norte, assistirá a uma missa na Catedral de St. Anne em Belfast. Enquanto isso, um ensaio acontecerá antes da Operação LION, quando o caixão da rainha será carregado do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster.

Um serviço será realizado no Westminster Hall após a chegada do caixão.

Dia D+6 ao Dia D+9

A rainha Elizabeth II ficará por três dias no Westminster Hall, do Palácio de Westminster. É a Operação PLUMA. Durante 23 horas por dia, visitantes poderão prestar suas homenagens. Os ingressos serão emitidos para VIPs para horários especialmente designados

Charles viajará para o País de Gales para receber outra moção de condolências e participar de um serviço na Catedral de Liandaff, em Cardiff, antes do funeral da rainha, que acontecerá no dia seguinte.

A rainha morreu aos 96 anos. Nascida no ano 1926, em 21 de abril, data emblemática para os brasileiros porque é aquela que lembra Tiradentes, remetendo à morte do mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier.

Ela ascendeu ao trono em fevereiro de 1952, e celebrou este ano seu Jubileu de Platina, marcando os 70 anos de seu reinado, o mais longevo reinado da história britânica.

Com sua morte, seu filho, Charles, torna-se o Rei Charles III, havendo mudança na linha da sucessão.

(Fonte: site https://www.politico.eu/)





Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

