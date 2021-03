Calendário antecipado

A possível candidatura de Lula a presidência enterra a possibilidade de uma terceira via com caráter competitivo e, consequentemente, com reais chances de vitória edit

O ano de 2020, certamente não será esquecido, pois o avanço da pandemia pelo mundo ganhou proporções inimagináveis. Nem por isso, as questões eleitorais deixaram de existir. É bem verdade que ocorreram mudanças no pleito, mas apesar de todo o quadro nefasto, os municípios brasileiros elegeram seus vereadores e prefeitos.

Como é notório, ao término de cada campanha eleitoral, se começa um rascunho do desenho para o próximo embate nas urnas. Desde o ano de 1989, todas as eleições que ocorreram à Presidência da República, o Partido dos Trabalhadores foi competitivo. Em alguns momentos sofrendo derrotas e em outros vitórias. Nunca deixando de participar ativamente. Até mesmo na última eleição presidencial quando no apagar das luzes apresentou um candidato com todo o desgaste nacional que o partido vinha sofrendo, conseguiu ir para o segundo turno, demonstrando que ainda é forte eleitoralmente.

O aprisionamento do seu líder mor deixou o PT abalado. Nem assim o partido esmoreceu. A luta pela liberdade do ex-presidente tornou-se um discurso obstinado por parte dos militantes, acreditando que a pressão popular teria capacidade de rever a decisão judicial. Aquilo que aparentemente parecia irreversível acendeu uma luz no fundo do poço.

A recente decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendendo que a Vara em Curitiba não era competente para julgar os processos em que o ex-presidente Lula tornara-se réu causou um verdadeiro pandemônio em meio à pandemia. Provocando naturalmente a antecipação da campanha presidencial para o ano de 2022. Cada vez mais se especula se o ex-presidente tentará voltar ao Planalto Central. Caso ele seja candidato, não poderá existir quadro melhor para o atual presidente.

A possível candidatura de Lula a presidência, enterra a possibilidade de uma terceira via com caráter competitivo e consequentemente com reais chances de vitória. Permanecendo o cenário em voga, provavelmente o mais atingido será o ex-governador do Ceará o Senhor Ciro Gomes. Bastou Lula ir as ruas para que o presidente nacional do PDT declarasse através dos meios de comunicação que o partido teria candidato próprio, porém em um eventual segundo turno apoiaria o candidato petista.

