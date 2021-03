Caminhoneiros desafiam Miriam e Sardenberg para debate sobre a política de preços da Petrobrás

O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas – CNTRC, vem assumindo o protagonismo na defesa dos caminhoneiros autônomos brasileiros.

No início do ano o CNTRC convocou uma paralisação dos caminhoneiros para o dia 1º de fevereiro. O movimento sofreu forte repressão da PRF que no processo de coação, em alguns locais, chegou a contar com o apoio do exército brasileiro.

Os principais efeitos desta paralisação foram deixar os caminhoneiros de sobreaviso e a destituição do atual presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco.

A Assembleia que aprovou a paralisação de fevereiro não foi revogada e continua em aberto. Portanto os caminhoneiros podem, a qualquer instante, voltar com o movimento.

A pauta de reivindicações do CNTRC é composta de 10 itens como vemos a seguir :

Hoje o principal item da pauta do CNTRC é o fim da política de preços da Petrobrás (PPI).

Em recentes declarações os jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg, se posicionaram favoráveis à manutenção da política de Preços de Paridade de Importação – PPI pela Petrobrás. Em função disto o CNTRC elaborou uma enquete para tentar conhecer a opinião dos brasileiros, em especial dos caminhoneiros, onde foram feitas as seguintes perguntas :

Qual , vocês acreditam, é o principal objetivo da política de preços da Petrobrás ?

1) Defender o Brasil ?

2) Defender empresas estrangeiras ?

3) Defender os investidores ?

A enquete está em andamento.

Ao mesmo tempo o Conselho convidou os jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg, para participarem do encontro do CNRTC programado para os próximos dias 26 e 27 de março, no município de Barra Mansa RJ, para discutir a política de preços da petroleira brasileira.

O encontro do CNTRC estava programado há vários meses e em princípio seria presencial, mas com o recrudescimento da pandemia o mais provável é que venha a ser realizado virtualmente.

Em função disto foram elaborados e encaminhados convites com o seguinte teor :

Cláudio da Costa Oliveira

Economista da Petrobrás aposentado

