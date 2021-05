Capitã Cloroquina versus o incrível exército da verdade

Quero aproveitar o depoimento da Capitã Cloroquina na CPI e fazer um paralelo com as histórias em quadrinhos da era de ouro. Quero deixar também meu voto em relação à atuação da Capitã Cloroquina na CPI, em relação aos outros inquiridos. De todos que mentiram descaradamente, ela pelo menos usava bolsa Gucci. De uma secretária sem espaço a impulsionada a alcunha de Capitã Cloroquina, Mayra Pinheiro conseguiu sua atuação de gala. Queria incluir a atuação dela, na minha galeria de atuações memoráveis do cinema, que estão: John Weissmuller como melhor Tarzan, Bela Lugosi como melhor Drácula, Laurence Oliveier como melhor Hamlet e Grande Otelo como melhor Julieta. Mayra Pinheiro obteve melhor atuação em mentiras atuadas na CPI. Senão pela performance, mas com certeza pelo glamour.

Senão vejamos. Tratamento precoce. Mayra disse que o “tratamento precoce” é usado por médicos de todo o mundo. Vejo a cena: O Presidente do grupo Gabinete do Ódio chama Capitã Cloroquina para uma reunião em seu covil do mal. Nele estão reunidas as maiores mentes do mal. O presidente fala para ela: “Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Vamos acabar com isso!”.

- E o que quer que eu faça?

- Empurra hidroxicloroquina e ivermectina. Se puder manda tomarem detergente que é mais barato.

- Muito astuto! – Responderia ela.

Mas, hoje toda a população já sabe que não há dados sobre esse assunto, tendo a Organização Mundial da Saúde que se opõe ao uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da ivermectina.

Ela renega sua alcunha para a sociedade. Logo que a sociedade descobre que atrás da máscara de Capitã Cloroquina, sua identidade secreta era de Mayra Pinheiro. Foi descoberta nas manifestações odiosas contra os Mais médicos Cubanos. Sua identidade foi revelada para o povo que ficaram, pasmem, chocados. Afinal, havia sempre a recomendação de medicamentos. Negou que tenha recomendado a cloroquina, apenas orientou. Mas a liga do mal tinha um plano maligno chamado “Plano Manaus”, assinada por Eduardo Pazuello.

- Raios duplos e triplos! – Exclama Pazuello. – Era para ela dizer que a plataforma TrateCOV, foi hackeada e não tirado do ar para que fosse feita uma investigação!

Capitã Cloroquina negou que a plataforma tenha sido alterada, colocando mais azeitona na empada. A Liga do Mal está de mãos atadas nesse momento, sem fôlego, enquanto seus asseclas tentam apagar extensos incêndios dentro da CPI, mesmo com provas robustas de omissão clara do governo federal no combate a Pandemia. Os tentáculos da rede do mal ruíram com a queda do poder nos Estados Unidos com Trump, justamente por procrastinar a pandemia. Por aqui, estamos na mesma situação a passos de tartarugas. Sofrimento com o chamado dever cumprido de Pazuello deixando quase 450 mil mortes em um combate ineficaz ao vírus. A população deseja que a imunização aconteça o mais rápido possível e que no escaldo das apurações, peguem os culpados por esse caos na sociedade. Por fim, veremos alguém sendo algemado e o Senador Randolfe Rodrigues falando enquanto retira a máscara do rosto da pessoa:

- Agora veremos quem está por trás de tudo isso!

- Presidente!!! – Gritos de exclamação de todos ao redor.

- Eu teria conseguido se não fosse por esses garotos enxeridos e esse cachorro viralata!

