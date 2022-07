Carta ao presidente

Apoie o 247

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro.

É com enorme satisfação e regozijo que me dirijo à Vossa Excelência, no intuito de colaborar para sua magistral vitória eleitoral, quiçá ainda no primeiro turno. Imbuído do mais elevado espírito patriótico, sendo eu cristão, membro de uma família orientada por valores morais tradicionais, desenvolvi um plano estratégico infalível para o êxito de sua caminhada, cujas linhas gerais passo a elenca-las.

Não pode pairar dúvidas a respeito da honestidade do seu governo. Precisamos extirpar a maledicência daqueles que ferem a honra dos seus ministros e aliados do Centrão, onde estão agrupados os deputados que historicamente lutam contra a corrupção. Recomendo, portanto, que ainda nesta semana o senhor renuncie ao sigilo de 100 anos do seu cartão corporativo, e que devolva a autonomia da Polícia Federal para investigar pastores que o visitaram no Palácio do Planalto em mais de 30 ocasiões. Um governo honesto como o seu não pode ser manchado por picaretas que negociavam milhares de notebooks para uma escola que quase não tem energia elétrica para liga-los.

Com a Polícia Federal novamente livre das amarras dos bajuladores, que trocam delegados que investigam crimes falaciosos atribuídos ao seu governo, é que o “o povo conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará”. Senhor presidente, imagine o ganho eleitoral para sua campanha se, nos próximos dias, for anunciada a recondução do delegado federal Alexandre Saraiva às investigações envolvendo aquilo que ele chamou de “bancada do crime”. Olha que bela oportunidade será dada aos deputados acusados por este caluniador.

O povo brasileiro acredita no senhor. Não existe, em todo o planeta Terra, político mais honesto e competente. Mas seus adversários vivem jogando sementes do mal para macular seu nome e o de sua família. Para neutralizar esta campanha insidiosa e sórdida, basta uma canetada, de preferência em cerimônia com ampla cobertura da imprensa, anunciando a disponibilidade de todas as informações relativas ao Orçamento Secreto. Esta medida contará com o apoio imediato do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o primeiro interessado em lançar luz sobre toda a dinheirama que derramou Brasil afora, e que certamente foi utilizada para melhorar a merenda e o transporte escolar, os investimentos nas universidades públicas, construção de moradias, etc. Agindo dessa maneira, o PT não terá elementos para afirmar que o Orçamento Secreto irrigou um esquema de corrupção na Codevasf, via operação envolvendo uma empreiteira, em contratos que somam um bilhão de reais.

Superadas as questões relativas à falta de transparência no controle das verbas públicas, precisamos defender outro flanco de vulnerabilidade, frequentemente atacada por essa imprensa subversiva, que o rotula como inimigo da democracia. Proponho, portanto, que o senhor convoque novamente uma reunião com os embaixadores, para anunciar que continuará “jogando dentro das quatro linhas”. Só que agora, após entendimentos com dirigentes da CBF, decidiu-se que a área que delimita o campo foi ampliada para além do alambrado, o que em tese assegura a constitucionalidade de propor golpes no feriado de 7 de setembro, ataques ao STF, morte à petralhada com direito a excludente de ilicitude, tudo dentro dos novos limites da democracia que se quer implantar.

Por último, e não menos importante, é necessário criar uma realidade virtual para dar ao eleitor a sensação de que o senhor efetivamente trabalhou nos últimos quatro anos. Para isso, só existe uma opção, que é a reinauguração de obras feitas no governo do PT. O povo, como todo mundo sabe, tem memória curta. Assim como a primeira-dama enfatizou que o nordestino tem água na torneira graças ao seu governo, ninguém vai reparar se o senhor mandar pintar algumas centenas de escolas técnicas e cortar fita, com direito a banda de músicos das Forças Armadas.

O tempo, infelizmente é curto, e algumas coisas vão ficar como promessa para o próximo governo. Quem não morreu de covid no seu governo, não vai morrer de fome até o final do ano, não é verdade? Enquanto isso, não hesite em botar a culpa da inflação na guerra da Ucrânia. No mais, não precisa se preocupar, por enquanto, com o aumento do número de mortos por armas de fogo. Neste caso, podemos dizer que andar armado é um direito que até Jesus gostaria de ter.

No mais, desejo boa sorte, rumo à Vitória, capital do Espírito Santo, no seu próximo passeio de moto.

