Carta de um professor para o povo brasileiro

Amigos e amigas,

Peço encarecidamente sua atenção para a leitura desta carta. Não irei falar aqui palavras rebuscadas, nem citar leis que regem nossa Constituição. Que fique claro, no entanto, que não menosprezo o importante ato em defesa da Democracia, realizado no último dia 11 de agosto.

Quero nesta humilde e sincera carta, falar diretamente com cada um de vocês que, assim como eu, estão diariamente na labuta, acordando cedo, trabalhando para ganhar de forma honesta e suada o salário que hoje, infelizmente, não apresenta um poder de compra como era em um passado nem tão remoto assim.

Quero, acima de tudo, que entenda o que está em jogo nessas eleições. E saibam que não é uma simples eleição. Em outubro definiremos verdadeiramente o destino que desejamos não apenas para nós, mas para as futuras gerações. Essas eleições, sem qualquer exagero, definirão se optaremos pela civilidade ou a barbárie. Essas eleições mostrarão quem realmente somos.

Quem está hoje no comando do país, mostrou-se ao longo desses sofridos anos, o quão nefasto e incompetente é. Mais do que isso, mostrou-se um ser que rege a política da morte, negando até mesmo a Ciência, propagando mentiras de tratamentos precoces ineficientes de medicamentos superfaturados com dinheiro público. Tudo isso ao custo também das vidas de mais de 682 mil brasileiros e brasileiras. Mortes essas que talvez tenha passado em sua família, com a morte de parente ou amigo próximos para a doença negligenciada pelo inominável.

Vacinas foram negadas e tentou-se até mesmo superfaturamento na compra delas, ignorando vidas que se perdiam. “E daí? Não sou coveiro!”

Hoje, na tentativa de perpetuar seus desmandos, muitos dos quais mantidos sob sigilo de 100 anos (por que esconder alguma coisa, impedindo acesso ao público e investigações, se não deve?), protegendo seus filhos igualmente criminosos e corruptos, tenta escancaradamente comprar o voto do povo, tomando atitudes que deveriam ter sido aplicadas antes, principalmente durante o ápice da pandemia, quando nós mais necessitávamos.

Com o desrespeitoso e afrontoso “Pacote das Bondades”, tenta ludibriar as pessoas distribuindo auxílio emergencial só agora. E para piorar, com o prazo de validade somente até dezembro, passando o período das eleições. Tentativa esdrúxula de compra de votos.

O mesmo sujeito que atacou e conseguiu destruir programas sociais que garantiam não apenas a distribuição de renda, mas o justo acesso à educação, segurança, saúde e tudo o que está garantido em nossa Constituição. Mas ele e seus comparsas disseram claramente: “Universidade não é para todos, mas somente para algumas pessoas”.

Após o Golpe que deram em Dilma – cuja inocência foi comprovada depois do estrago ter sido feito com Temer e cia. – muito retrocesso aconteceu. E não precisamos falar em números, nem ser economista para perceber isso. Quanto se compra hoje no mercado? O preço dos alimentos está pela hora da morte! Pessoas estão, literalmente, morrendo de fome ou tendo que recorrer às sobras, lixo e até ossos (agora, não mais descartados, mas vendidos!).

Piorando ainda mais essa situação, nosso salário não tem reajuste real há 4 anos, o que torna ainda mais difícil nossa sobrevivência quando a taxa de inflação ultrapassa os dois dígitos (atingindo em abril, mais de 12%), maior das duas últimas décadas. E quem paga aluguel, tal como eu, vive a insegurança dos reajustes astronômicos, ditados pela inflação causada pela incompetência e atitudes desestabilizadoras deste governo. Não à toa, é notável o aumento de pessoas em situação de rua.

E mesmo assim, militares – que não deveriam se meter com a política – seguiram não só ocupando cargos dos quais são incompetentes, mas ganhando bagatelas milionárias como salário, como foi o caso, para citar um exemplo, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo que, em apenas um mês de “trabalho”, embolsou mais de R$ 316.000,00.

Outro abuso que sentimos pesadamente é o preço do gás de cozinha e da gasolina. Isso porque, com apoio deste que nos (des)governa, mesmo sendo a Petrobrás capaz de gerar combustível com preço acessível, optou-se por seguir o mercado externo, em favorecimento aos acionistas (muitos estrangeiros). E o que fez o inominável para com o povo brasileiro? Absolutamente nada! Nos últimos meses, em nova tentativa de enganar a cada um de nós, obrigou a redução do ICMS (imposto esse que garante investimentos na educação e na saúde), ao invés de acabar de vez com essa exploração e entreguismo que fez com nossa empresa nacional. Ele é cúmplice dos crimes contra nosso país!

Enquanto biólogo, é igualmente triste e revoltante todo dano causado na natureza, com os recordes de desmatamento na Amazônia (os maiores nos últimos 20 anos!), incêndios criminosos no Pantanal e devastação geral nos biomas. Fruto da promessa de "passar a boiada" enquanto a população se preocupava com a pandemia. E, mais do que a perda de nossas riquezas naturais, reflete diretamente em nossa conta de luz, justamente por alterar o regime de chuvas e o volume das represas.

Assim, meu amigo e minha amiga, reforço com essas breves palavras a necessidade de olharmos além de paixões partidárias e politiqueiras. A situação é tão grave que exigiu uma Frente Ampla, com a união entre ideologias políticas até mesmo divergentes (basta olharmos que, neste momento, Lula está ao lado de Alckmin, adversário político histórico) tal como foi feita em 1966 contra os abusos da Ditadura Militar. Não à toa temos a união de 10 partidos pela eleição de Lula e Alckmin, pessoas coerentes e comprometidas com a democracia.

Lamentável, no entanto, que alguns políticos como Ciro Gomes, no afã de seu ego e arrogância narcisista, não se aliaram, perdendo a oportunidade de mostrar sua grandeza em troca da ânsia pelo poder com a tentativa falhada da chamada terceira via. Hoje estamos em uma via totalmente esburacada, perigosa, tramitada pelo caos, pela morte, regida pela direita, mas temos adiante o retorno a ser feito à esquerda. É nossa única alternativa para sairmos dessa situação desesperadora e desumana em que fomos jogados.

Não se trata mais da simplista dicotomia “Esquerda vs. Direita”. A dicotomia da política foi deixada de lado. Adversários estão unidos para derrotar o inimigo comum que, usando da máquina pública, desrespeitando a verdadeira democracia, disseminando Fake News para enganar as pessoas, tenta impor um governo de ainda mais ódio e em atendimento aos interesses próprios e dos milionários aos quais são subservientes.

Em nenhum momento as mentiras que tentam imputar na mente das pessoas se concretizou ou se concretizará. Basta termos um pouco de memória do que foram os governos de Lula e suas conquistas. Para aqueles que não presenciaram essas transformações, um breve resumo:

- éramos a 6ª maior economia do mundo e respeitados mundialmente;

- com as políticas públicas de distribuição de renda e inclusão, como o Bolsa Família, saímos oficialmente do Mapa da Fome (hoje, 33 milhões passam fome e outros 125 milhões vivem em insegurança alimentar!)

- o salário mínimo era reajustado sempre acima da inflação, garantindo poder de compra e dignidade;

- a inflação era controlada, mantendo-se abaixo de 5%;

- tínhamos pleno emprego (hoje são 12 milhões de desempregados);

- a gasolina e o gás tinham valores que cabiam em nosso orçamento, graças à valorização da Petrobrás e ao mercado interno;

- o acesso às universidades era para todos e todas. Hoje, cortam-se investimentos da Educação, Ciência e Tecnologia, justamente os carros chefe da soberania de qualquer país.

Esse sujeito abjeto que ocupa o cargo que não lhe merece, prefere armar o povo do que garantir comida, educação de qualidade, saúde e o mínimo de dignidade ao nosso povo. Mais do que isso, tenta a qualquer custo imputar também uma verdadeira guerra entre as religiões, desrespeitando não apenas o Estado laico, mas ferindo o direito e liberdade religiosa (promulgada por lei, justamente por Lula, durante seu governo em 2003). E, é bom que se lembre, esse tipo de discussão visa novamente camuflar os verdadeiros problemas que afligem o povo e mostraria sua incompetência.

Com seus discursos racistas, homofóbicos, misóginos, xenofóbicos, cria discursos que nutrem o pior que existe em certas pessoas, dando-lhes direito a matar e serem intolerantes com quem pensa de forma diferente. Ataca indígenas, religiosos (entre eles, Padre Júlio Lancellotti), ambientalistas, educadores. Instiga a perseguição, o assédio. Propaga a política da morte, do extermínio.

Este que se diz presidente é um verdadeiro criminoso (genocida sim!), ao contrário de Lula, comprovadamente vítima de uma armação que o tirou das eleições de 2018. E hoje, finalmente livre e inocentado.

Eis o motivo de escrever essa singela e importante carta, pedindo para que, caso não tenha pensado em votar e apoiar a Frente Ampla com Lula e Alckmin, pare, analise e repense seu voto. Esse é meu pedido, afinal, não são eleições normais. É a defesa da vida, da verdadeira democracia, do acesso às oportunidades para todos, contra atos e comportamentos nazifascistas. Digo isso sem qualquer medo de errar, pois os fatos estão explicitamente demonstrados.

Reforço também, a necessidade de votarmos em deputados, deputadas, senadores e senadoras igualmente comprometidos com a defesa de políticas públicas e que pensam efetivamente em cada um de nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, pois só assim é que poderão exercer importante papel no Congresso Nacional para a governabilidade de Lula e Alckmin.

Qualquer voto que não seja para apoiar a Frente Ampla, encabeçada por Lula e Alckmin, é um voto que favorece a força nazifascista que, diuturnamente, nos ameaça enquanto nação. Por isso peço não apenas que vote nessa chapa, mas que puxe votos para juntos, derrotarmos essa ameaça que se camufla no mantra mentiroso e megalomaníaco de “Deus, Pátria e Família”.

Não se deixe enganar! As urnas nos garantem a oportunidade de reescrevermos a história. É através de nossos votos, conquistados com tanto sacrifício (e mortes, as mesmas que o falso cristão comemora e defende) que poderemos trazer nosso país de volta ao caminho que nos levará ao respeito mundial e soberania nacional.

Em tempo: aos amigos e amigas católicos e evangélicos, lembro a passagem de Mateus 24, 4-5, no qual nos alerta exatamente para tudo isso: Jesus preveniu-nos que nos últimos dias, haveriam falsos Cristos que se fariam passar por o Messias e pretender ser o salvador do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a muitos enganarão.

Sendo assim, prezado amigo e amiga, agradeço sinceramente sua atenção. Espero que esta humilde carta tenha surtido efeito em suas escolhas, pois acredito que somos, mais do que eleitores, cidadãos comprometidos com o melhor para nosso país.

Um fraterno abraço,

