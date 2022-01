Apoie o 247

Por esses dias notei que já escrevi mais de 60 artigos no Brasil 247 e nunca me apresentei decentemente aos leitores. Então fica aqui uma “carteira de identidade” com meus dados pessoas e intransferíveis. Meu R. G. dialoga com o que Oswald de Andrade escreveu no jornal A Manhã, do Rio de Janeiro, em 18.7.1948.

Antes tarde do que nunca, muito prazer!

- Nasceu em 1958.

- Casado em conformidade com os princípios da Justiça duas vezes, tem quatro filhos.

Considera-se definitivamente casado consigo mesmo.

Pesa 79 quilos.

Altura 1, 72.

Sapato n° 41.

Colarinho médio.

Usa óculos para longe e perto.

Gosta de caminhar.

Dorme tarde e acorda não muito tarde.

Faz visitas e recebe visitas só quando é obrigado.

Não fuma - nem aquilo.

Prato de sua predileção: buchada de bode.

Não é antropófago, mas quase foi antropólogo.

Compositores de sua predileção: Nelson Cavaquinho e Luciano Berio.

Tentava ajudar sua mulher em casa realizando certas tarefas, mas não foi suficiente.

Brinca com os filhos.

É um razoável respondedor de e-mails.

Acha a nova geração de poetas (a chamada Geração Instagram) inferior aos poetas de mimeógrafo.

Considera a sua obra literária acima do bem e do anormal.

Pessoalmente é impessoal.

Tem tão poucos amigos que muitos mal conhece.

Nunca vê TV aberta.

Considera Jair Bolsonaro responsável pelo fracasso de qualquer êxito no Brasil.

Está escrevendo seu segundo livro de microcontos.

Poetas de sua predileção: José Paulo Paes, Juó Bananére, Mário Quintana, Jorge Sousa Braga e Adília Lopes.

Escreve aforismos e versos à caneta, prosa no computador.

Tem muito cabelo (branco).

Come bem. E bem mal do ponto de vista da saudabilidade.

Quando trabalha faz isso em home office.

Fruta de sua predileção: fruto proibido.

Acha da maior importância particularmente os livros de Millôr Fernandes, Augusto Monterroso, Nelson Rodrigues, Ramon Gómez de la Serna, Ambrose Bierce e François Rabelais.

Escreve seus textos geralmente na hora em que dá.

Gosta de bom vinho, boa cachaça e boa grappa.

Várias vezes foi homem pobre, outras, homem desfavorecido.

Escreveu Aqui Jaz - o livro dos epitáfios, seu primeiro livro, em parceria com Edson Aran, aos 38 anos.

Gosta de suas obras publicadas, mas se arrepende de tê-las escrito.

Como sua avó materna espera viver até os 103 anos para grande desgosto de beócios e calhordas.

