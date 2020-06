Centrão vai blindar gabinete do ódio?

Jornalista Helena Chagas destaca destaca que apoio do PSD pode blindar membros do governo de eventuais convocações ao Congresso. "A grande curiosidade em Brasília hoje é se Wajngarten, que hoje despacha no Palácio do Planalto, vai levar o gabinete do ódio para a Esplanada dos Ministérios. Há rumores de que não", diz ela edit

Por Helena Chagas, para o Jornalistas pela Democracia

A nova política chegou. O Centrão amanheceu hoje comemorando seu primeiro ministério, obtido num salto triplo carpado de Jair Bolsonaro, que juntou Comunicação com Comunicações, fechou a aliança com o PSD de Gilberto Kassab e ainda agradou o empresário e showman Silvio Santos, que terá no comando da pasta o genro Fabio Faria. Até Rodrigo Maia elogiou a escolha, e na sequência de sua declaração da véspera de que “não é hora” para impeachment, deduz-se que a operação pode render algum respiro ao governo no Congresso.

Na outra ponta desse movimento, Bolsonaro parece ter tido a intenção de blindar a Secom, alvo agora de investigações relacionadas à destinação de verbas publicitárias para sites de fake news, numa estrutura ministerial com retaguarda política. Quando for convocado por CPIs e comissões que apuram o assunto, por exemplo, o secretário Wajngarten poderá ter o apoio da bancada do PSD e do Centrão. Da mesma forma, as investigações do STF sobre o tema vão ter que seguir os ritos e protocolos usados com ministros de Estado. Faria é agora o chefe direto do secretário.

O agrado a Silvio Santos é a cereja do bolo, e tudo indica que o nome de Faria foi uma escolha pessoal, e não uma nomeação de Kassab. Mas não faz mal. O presidente do PSD já ocupou, ele próprio, essa pasta, e conhece como poucos as vantagens políticas que pode oferecer. O leilão do 5G, os cargos nos Correios e na Telebras, as relações com as principais emissoras de TV, que terão suas concessões renovadas… Não é pouca coisa, e sem dúvida será o suficiente para fazer o coração de Kassab, ao menos momentaneamente, bater mais forte para Bolsonaro do que para o velho aliado João Doria.

Nada disso garante uma situação de estabilidade política para o Planalto a médio prazo. O PSD de Kassab é pragmático o suficiente para cair fora do barco na hora em que ele começar a afundar – como, aliás, fez no impeachment de Dilma Rousseff.

A grande curiosidade em Brasília hoje é se Wajngarten, que hoje despacha no Palácio do Planalto, vai levar o gabinete do ódio para a Esplanada dos Ministérios. Há rumores de que não, até porque, na prática, seus integrantes não se reportam ao chefe da Secom, mas sim ao vereador Carlos Bolsonaro – que pode até, quem sabe, vir a ganhar o espaçoso gabinete que vai ficar vago no segundo andar do Planalto.

