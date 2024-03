Cinema: Nosso sonho de emigrantes

Apoie o 247

Enquanto os primos Seydou e Moussa aspiravam a sair do Senegal e fazer sucesso com suas músicas na Europa (“os brancos vão nos pedir autógrafos”), eu não pude deixar de pensar em Claudinho e Buchecha em Nosso Sonho. Mas a saga de Eu, Capitão (Io Capitano), concorrente ao Oscar de filme internacional, não demora a tomar rumo muito diferente. Contrariando os conselhos dos mais velhos e confiando na palavra de um mandingueiro fajuta, os meninos se arriscam na clássica aventura da imigração ilegal.

O diretor Matteo Garrone (Gomorra, Reality , O Conto dos Contos , Pinóquio , Dogman ) e seu time de dez corroteiristas – incluindo imigrantes que compartiram suas experiências – compuseram uma odisseia extremamente dramática através do Níger, do deserto do Saara, da Líbia e do Mediterrâneo. Seydou, 16 anos, cumpre uma jornada de herói pontuada por detenções, separação, extorsões violentas, tortura e trabalhos forçados. A impossibilidade de evitar a morte de uma mulher na extenuante travessia do deserto o faz assumir perante si mesmo o compromisso de salvar não só a si próprio, mas ao primo ferido e a todos os que estiverem a seu alcance.

Assim o garoto frágil e dependente de antes se torna uma figura quase maior que a vida. A saga de Seydou (Seydou Sarr, excelente) assume um caráter de fábula, apesar de todo o realismo brutal com que a viagem é encenada. Nos momentos mais difíceis, seus sonhos e devaneios tomam a forma de vinhetas mágicas. Ou, na realidade, aos vilões do tráfico de imigrantes se contrapõem anjos da guarda que lhe permitem seguir adiante.

O acúmulo de situações extremamente dramáticas aproxima o filme, perigosamente, de uma exploração da desgraça dos emigrantes africanos. Ou de uma ficção acautelatória: não venham porque podem morrer no caminho. O trajeto se conclui não com um ponto final, mas com um ponto de interrogação às margens da terra firme. Como será, afinal, o despertar desse pesadelo?

>> Eu, Capitão está nos cinemas.

