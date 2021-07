Circo de horrores e impunidade

Adilson Roberto Gonçalves

A CPI da Pandemia no Senado Federal não pode se transformar em um circo de horrores, como se viu pela testemunha ali plantada, o desinformante. Por outro lado, será difícil avançar na criminalização do responsável maior se for mantida a conduta de desdém – para ficar na ironia – do presidente da Câmara, mesmo à luz de tudo o que vai sendo revelado. Em outros tempos, processos aconteciam sem provas, mas com fortes convicções.

Por outro lado, a CPI já está dando frutos que não são de calabresa ou marguerita. O entrave é a atenção desproporcional às oitivas, apenas parte da atividade da comissão, usadas pelos parlamentares como palanque. Os documentos analisados, esses sim, revelam a maioria dos crimes governamentais e, quiçá, presidenciais. O maior termômetro de que a CPI vai na direção certa é a suavização das palavras proferidas nesta semana pelo ocupante do Palácio do Planalto.

Alguns editoriais de jornalões passaram a ter a coragem para a defesa da retirada imediata de Jair Bolsonaro da presidência do país. No entanto, o acovardado Parlamento não se mexerá, uma vez que há mais de um ano possui elementos robustos para a abertura do impeachment, e não o fez. As manifestações nas ruas, a queda da aprovação do governo e a CPI da Pandemia no Senado, por enquanto, estão apenas aumentando o preço do centrão.

Por fim, até a bola rolou em vários espaços – quadras, ginásios, campos – com protocolos sanitários bem definidos e, fundamentalmente, com organização e planejamento. Porém, a interposição de uma vírgula denota a verdadeira característica do futebol no país em face da posição de seus jogadores: na questão política, a Seleção Brasileira é verde, e amarela. O governo de extrema direita jogou tudo e todos que tenham alguma decência para a esquerda. Até o futebol foi politizado e o desgoverno federal é tão catastrófico que nos fez torcer para a Argentina. O único título que conquistamos é o de pior condução da pandemia da covid-19.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

