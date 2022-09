Ciro Gomes, enfim, assume suicídio político público; no Ceará até os irmãos votam com Elmano, do PT; é desmoralização total

Apoie o 247

Por Walter Santos

O esperado pronunciamento do candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, ao final da consolidação posta, eis que a repercussão imediata expõe condição de suicídio político público ao centrar seu foco em críticas mais em Lula construindo últimos passos como força auxiliar de Bolsonaro acabando de vez com sua aura alternativa. Rejuvenesceu seus primeiros passos no PDS, partido ultra conservador.

Antes de qualquer ilação sobre este posicionamento implosivo, precisamos lembrar que no Ceará, seu estado matriz, seus irmãos Cid e Ivo Gomes – este último prefeito de Sobral – fazem campanha em favor do candidato do PT, Elmano Freitas, do PT, contra o candidato do capricho de Ciro, Roberto Cláudio, do PDT.

A ambição a vaidade cega de coronel de Ciro implodiu acordo avançados de décadas.

ESGOTAMENTO E FIM

Comprovadamente, foi preciso aguçar a pressão pelo Voto Útil para, enfim, se conhecer o tamanho e nível de Ciro Gomes, exposto ao Brasil como líder que se esvai e some na perspectiva de futuro porque seu sentimento de ódio nutrido pelo marqueteiro do ódio, João Santana – ambos ressentidos do PT -, pois destruíram um projeto alternativo, mas hoje sem a menor razão por estar a serviço do Bolsonarismo.

A essa altura do campeonato já não vale mais destacar o conteúdo das análises e propostas do cearense porque sua vaidade pessoal e a força das raízes conservadoras lhe fizeram a expressão do atraso ao aderir ao bolsonarismo nesta fase da campanha.

O FUTURO DO FIM

Ao se permitir ser linha auxiliar de Boslonaro, vide negociação com ministro da Comunicação no debate do SBT, ambiente em que o assessor do presidente é Genro do dono do sistema, para atacar e alinhar com a extrema direita no País- tudo isso resume o fim político alternativo de Ciro Gomes.

LEMBRANDO CARLOS LACERDA

No início dos anos 60, o brilhante deputado e tribuno Carlos Lacerda de origem socialista resolveu apoiar a Ditadura de 1964 e ser responsável pelo fomento ao suicídio de Getúlio Vargas.

Ciro começou no PDS, inventou de ser progressista e se encaminha para a morte final na Ultra Direita.

É nisso o que dá não ter coerência política na vida.

ÚLTIMA

“O nome/ a obra imortaliza”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

