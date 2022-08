Ciro Gomes insiste em trilhar uma via que não existe no Brasil em 2022

Apoie o 247

Por Cesar Calejon, para o 247

As pessoas que se dedicam à política institucional não criam, individualmente, as condições – objetivas e subjetivas – com as quais precisam lidar no sentido de disputar a preferência do eleitorado. Tais condições são forjadas culturalmente e ao longo da história.

Teimosamente, Ciro Gomes parece querer criar sozinho uma narrativa que seria capaz de colocá-lo no segundo turno das eleições de outubro. Neste sentido, a despeito de aparecer com algo entre 8% e 9% das intenções de voto nas sondagens de todos os principais institutos de pesquisa durante o último ano, o pedetista segue insistindo em trilhar uma via que, simplesmente, não existe no Brasil em 2022.

Ciro tenta emplacar a imagem de o “único candidato antissistema” que seria capaz de revolucionar o universo de equívocos que foram cometidos por todos os governos anteriores, porque, segundo ele, Bolsonaro e Lula seriam igualmente nocivos para o Brasil e se alimentariam reciprocamente.

Lula ascendeu à Presidência da República ainda em 2002, quando Bolsonaro sequer sonhava com algo parecido e ninguém o conhecia no âmbito nacional. Assim, como seria possível Lula se alimentar da polarização com o bolsonarismo? Sem dúvida, Lula e a sua imagem pública combatem o bolsonarismo, o que é muito diferente.

Além disso, Ciro passou por inúmeros partidos e ocupou diversas funções na política brasileira, por vezes, nos governos que ele hoje critica. Agora é “antissistema”?

A tentativa pueril de criar tais narrativas vem se demonstrando, empiricamente, equivocada e inócua. Tenta-se de tudo, do Ciranha ao ataque contra Lula e o Partido dos Trabalhadores.

Contudo, a meu ver, o caminho seria relativamente mais simples. A única chance, ainda que extremamente remota, de Ciro Gomes ir ao segundo turno, passa por expor os crimes e a fragilidade intelectual de Jair Bolsonaro, seja nas redes sociais ou nos debates que acontecerão durante o período eleitoral.

Tentar atacar os dois lados para se vender como a terceira via caracteriza uma estratégia absurdamente ineficiente. É espantoso que um político experiente e inteligente como Ciro Gomes ainda persista nessa direção mais de um ano após todas as pesquisas demonstrarem o fracasso vexatório de tal abordagem.

É quase como um motorista que tenta cortar o caminho por meio de uma mata fechada, que não oferece qualquer condição de dirigibilidade, e ao ficar preso entre a vegetação começa a buzinar para as árvores de forma enraivecida, alegando que se elas não o deixarem passar, ele não tentará novamente no futuro. Ou seja, uma sucessão de enganos e complicações.

Quem tem um projeto de país, que é o que ele alega oferecer ao Brasil, não pode desistir jamais por conta de frustrações pessoais. Essa desistência, assim como a sua simples ameaça, é típica de quem está perdendo a paciência por ver frustrado o seu plano de desenvolvimento pessoal.

Outras eleições serão realizadas no futuro com diferentes candidatos e estados psíquicos da população em todos os sentidos. Por ora, caso realmente queira contribuir com o país, o melhor a fazer seria unir-se à luta contra o governo neofascista que assombra a nação.

Neste momento, evitar o segundo turno seria a maior conquista política da carreira de Ciro Gomes e o colocaria em uma ótima posição para as disputas futuras considerando a própria Presidência da República.

