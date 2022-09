Ciro pariu um rato

"A consequência de seu discurso pífio e na contramão do que deseja o eleitor será a consagração do chamado 'voto útil para derrotar o inútil'", diz Alex Solnik edit

O tal Pronunciamento à Nação de Ciro Gomes, anunciado com toda pompa e circunstância, pode ser resumido na máxima popular que define o anti-climax:

“A montanha pariu um rato”.

Candidato que pede que o país pare para ouvi-lo dizer que sua candidatura está de pé, a seis dias da eleição, dá a maior bandeira de que sua candidatura não está de pé.

Ele próprio se deu a última oportunidade de sair dessa campanha um pouco menos chamuscado.

Poderia tê-la aproveitado para se retirar, o que justificaria com o total isolamento e agressões que partem de todos os lados, mas optou por seguir bovinamente rumo ao matadouro, arriscando-se a obter das urnas resultado não muito diferente de Cabo Daciolo em 2018, que em 2022 é o candidato do PDT a senador do Rio de Janeiro.

A consequência de seu discurso pífio e na contramão do que deseja o eleitor - levar Lula à vitória definitiva a 2 de outubro - será a consagração do chamado “voto útil para derrotar o inútil”.

Ciro Gomes está fora do páreo. Ninguém jamais subiu de 8% para mais de 30% em seis dias. A decisão será entre Lula e Bolsonaro.

Ao se recusar a optar entre o candidato da democracia e o candidato do autoritarismo, Ciro comete o erro mais grave de sua carreira política.

