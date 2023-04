Cobrar de quem: do Lula?

Apoie o 247

Pois é: Lula completou cem dias na presidência da República. E como é de praxe entre nós, todo mundo (ou quase) tratou de fazer o balanço do que aconteceu nesse período. E fazendo a cobrança correspondente, claro.

No caso específico, nada mais natural que as dimensões oceânicas da expectativa generalizada. E isso não apenas pelo tamanho da ruína que o presidente anterior deixou como herança, mas pela própria trajetória de Lula, com ênfase em suas duas passagens consecutivas pela mesma presidência que agora ocupa.

Confesso, porém, que meu balanço é outro, e outra a minha cobrança.

Sim, foram cem dias de Lula na presidência, mas também de Jair Messias fora dela. E eu continuo assombrado com duas coisas.

A primeira: a quantidade de votos que ele teve nas eleições do ano passado, depois de tudo de tenebroso e asqueroso que fez.

A segunda: o atual Congresso, eleito no ano passado, sem sombra de dúvida o mais abjeto desde a retomada da democracia, já lá se vão quase quarenta anos.

Cobrar de Lula promessas de campanha que ele ainda não cumpriu no escasso prazo de cem dias é de uma injustiça escalofriante.

Com semelhante Congresso, o que resta a ele a não ser negociar, negociar e negociar, cedendo ao máximo, sempre dentro de limites impostos pela decência?

Quem deve ser cobrado é o eleitorado.

Está claro que a ação de um juiz desonesto e de um procurador igualmente canalha, com o apoio irrestrito dos meios hegemônicos de comunicação, serviu para demonizar a política e imbecilizar eleitores país afora.

Mas será que o que o eleito, Jair Messias, fez não basta para espantar para sempre a nuvem do bolsonarismo?

Está igualmente claro que a amnésia e a ignorância que encobrem a maioria dos brasileiros ajudaram não apenas a colocar um desequilibrado sem remédio na poltrona presidencial, mas a reunir – e isso depois de quatro anos de destruição nacional – o maior punhado de aberrações da história recente do Congresso.

Só essa amnésia e essa ignorância explicam que gentalha como Damares Alves, Hamilton Mourão, Sergio Moro, Deltan Dallagnol et caterva tenham se juntado ao lixo que já havia lá.

Pois em primeiro lugar e acima de tudo é precisamente aos eleitores que deve ser apresentada a cobrança pelo que estamos vivendo.

Passamos já de cem dias com Lula e sem Jair Messias.

Quando teremos dias sem bolsonarismo? Ou será que ele sempre esteve por aí, meio adormecido, até ser despertado pela grande mídia e seu apoio irrestrito à Lava Jato e suas manipulações escandalosamente desonestas?

