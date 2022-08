Com uma aula de política no JN, Lula foi nota 13

Apoie o 247

Por Cesar Calejon, para o 247

Os grandes craques de diferentes áreas são conhecidos por uma característica em comum: a capacidade de apresentar os seus melhores desempenhos em situações extremamente tensas.

Ontem, durante a entrevista para o Jornal Nacional, Lula deixou claro porque é a liderança política mais densa da América Latina e uma das figuras progressistas mais respeitadas em todo o planeta.

Com habilidade ímpar e o controle total da situação, o ex-presidente endereçou os principais temas da campanha e em nenhum momento deixou as emoções negativas ou eventuais mágoas conduzirem a sua fala.

No primeiro grande momento decisivo deste período eleitoral, apresentou-se com o domínio total da sua conduta e fez um golaço. Nota dez. Ou, como muito bem pontuou a influenciadora Ive Brussel, “foi nota treze”.

O jornalista Chico Pinheiro, ao ser apontado como a pessoa que teria treinado Lula para a entrevista com Bonner e Renata Vasconcellos, resumiu bem a situação: “ninguém treina o Pelé”. Lula é, de fato, o Pelé da política mundial.

Com a entrevista de ontem, o petista colocou os grupos bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro em pânico. Nos grupos de Telegram, circularam mensagens do tipo “Lula chama o agro de fascista”, “Lula é ‘transhonesto’, se diz honesto, mas é ladrão” e “Lula é o Pinóquio”, por exemplo. Sinal claro do desespero que os acometeu após o desempenho do ex-presidente.

Bolsonaro, que deve se sentir como aquele zagueiro grosso ao qual foi dada a ingrata atribuição de marcar o melhor jogador de toda a competição, cancelou mais um debate. Desta vez o da Band.

Assim, com uma única jogada, Lula apavorou o bolsonarismo, conquistou o voto de diversas personalidades da cultura nacional, falou às camadas mais empobrecidas da população, aproximou-se dos evangélicos, do agronegócio e ainda foi gentil com dois dos principais jornalistas responsáveis por toda a injustiça à qual foi submetido nos anos anteriores. Uma verdadeira aula de política em rede nacional que o deixou ainda mais próximo da vitória em outubro.

