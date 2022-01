Começa a construção do verdadeiro candidato contra Lula

Apoie o 247

Militares quando assumem o governo tem grande dificuldade em largá-lo. Bolsonaro é um péssimo candidato para o partido militar, logo é necessário a criação urgente de um candidato representativo desse partido, alguém que aparentemente seja contra Bolsonaro, mas não confronte-o pelo lado mais importante da sua política, o desmonte do Estado como agente de desenvolvimento, logo é necessária uma figura muito especial, ou seja, um militar e de preferência um general ou mesmo um contra-almirante, que não seja um negacionista e no atual momento entregue vacinas para as criancinhas brasileiras.

A forte resposta a Bolsonaro permite esconder o fato que o contra-almirante Antônio Barra Torres participou em março do ano passado numa das manifestações públicas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro sem nenhum equipamento de segurança e jornais da época qualificas o contra-almirante era “amigo íntimo de Bolsonaro” e chegou ao cargo de presidente da ANVISA por indicação do próprio presidente.

Parece que tanto os Blogs de esquerda e até o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) caíram nessa.

