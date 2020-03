Comitiva Bolsonaro-vírus tem mais infectados que 19 Estados brasileiros

"A comitiva do Bolsonaro-vírus já é um dos principais focos de coronavírus do Brasil, ficando à frente de 19 estados brasileiros", destaca o colunista Jeferson Miola edit

Foi confirmado o diagnóstico positivo de coronarívus no 22ª integrante da comitiva Bolsonaro-vírus que excursionou a Miami/EUA em 7 de março. Neste total, estão incluídos os 4 tripulantes do avião presidencial.

Com isso, a comitiva do Bolsonaro-vírus já é um dos principais focos de coronavírus do Brasil, ficando à frente de 19 estados brasileiros.

Um mistério que perdura é: quem da comitiva não foi contaminado, se até os pneus do avião da FAB devem ter sido contaminados?

Outro mistério é que Jair, Michele e Eduardo agem como se fossem os únicos a não terem sido contaminados.

No caso do Eduardo “Bananinha”, sabe-se de pelo menos outro contágio. O Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, confirmou que ele “contraiu um vírus mental em Miami”.