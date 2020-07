Como derrubar Bolsonaro dos 30%

"As oposições deveriam conversar com esses 30% enquanto é tempo", afirma o jornalista Alex Solnik. "Há exemplos recentes, na Europa, de vitórias das oposições contra a extrema-direita no poder em que a tática não se limitou a apenas atacar o extremista, mas, também, atrair parte do seu eleitorado, não com palavras eloquentes, mas com concessões em seus programas de governo" edit