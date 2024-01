Conflitos no Globo se agravam, ampliam tensões e projetam mais confrontos entre Ocidente e Oriente

2024 começou com a guerra se mantendo em pauta com probabilidade de mais tensões edit

A realidade atual do Oriente Médio gerando projeções de mais guerra até possivelmente entre Israel vs Líbano e Irã, agora aguçada com os conflitos no Mar Vermelho envolvendo os houthis no Iêmen contra EUA e Reino Unido – tudo isso surge como desdobramento expondo um grave perigo nuclear no Globo. Aliás, Rússia, Irã e China reagiram aos ataques dos americanos e Reino Unido contra houthis no Iêmen.

Isto sem falar na guerra da Ucrânia contra Rússia e a tensão de Taiwan envolvendo a China e os EUA, agora com eleição de presidente a favor da independência do País, o que só agrava a situação.

Em meio a este cenário muito preocupante, ressalte-se a convocação e enfrentamento atual no Tribunal Internacional de Haia com a África do Sul acusando formalmente Israel de praticar Genocidio, apesar da reação israelense em contrário acusando os africanos de patrocinar defesa dos inimigos israelenses.

Em que pesem as combinações de Israel e dos EUA na mesma direção de colocar o Hamas como causa do conflito, nem assim conseguem abstrair a realidade de mais de 12 mil civis mortos, muitos deles crianças e mulheres, nem ocultam cenas típicas das acusações ao imperialismo desrespeitando as regras civilizatórias por Israel.

Em tempo: o Brasil endossou a acusação sul-africana com reação israelense e de setores da Mídia tradicional brasileira, mas o governo brasileiro dispõe de conjunto de dados comprobatórios à carnificina israelense.

A ONU, organismo construído para mediar e impedir guerras, também já é vítima de Israel sem contar milhares de civis, mulheres e crianças – todos no alvo da ação genocida de Israel. Por isso, a Organização independente tem se posicionado contra os excessos israelenses.

São estes conflitos em curso que levam o planeta Terra a temer a gravidade de mais guerras que, a rigor só interessam à indústria armamentista e aos interesses de dominação imperialista contra a humanidade.

No caso de Taiwan, a eleição de Lai Ching-te, candidato presidencial pelo partido governista de Taiwan, no sábado (13) com o candidato do principal partido da oposição de Taiwan, o Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, admitindo a derrota significa graves tensões nos próximos anos. Os vencedores contam com apoio dos EUA.

Por fim, a Rússia ampliou as ofensivas dando fortes baixas no exército ucraniano levando a projeção de derrota na guerra de fortes repercussões, em especial na Europa.

Em síntese, 2024 começou com a guerra se mantendo em pauta com probabilidade de mais tensões.

