Considerações sobre os OVNIs

Estamos vivenciando um momento que para alguns é o apocalipse, para outros um sinal dos tempos previstos por Nostradamus e outros a volta da guerra fria. Para poder fazer uma análise mínima, temos que considerar, para início de conversa, algumas opções. Como estamos na base da pirâmide, vamos demorar em ter as informações corretas ou talvez nem isso. Considerar primeiro o termo OVNI está correto, pois não podemos afirmar o que seria o objeto, de quem e por fim se é desse planeta ou não.

Depois que os Estados Unidos abateram um balão chinês e mesmo não sabendo se era espião ou científico, já condenou o país por espionagem. Economicamente, EUA e China estão travando uma guerra comercial global para efetivar quem é o novo imperialista. A polarização não é de hoje, mas devido aos problemas econômicos da América e a China em crescimento, torna os americanos mais frágeis sob o ponto de vista de alcance capitalista. Haja vista o app Tik Tok, que atinge uma média de um bilhão de usuários por mês. Dessa forma, existe uma guerra comercial que tende para uma possível guerra fria. O balão pode ter sido um capítulo desta guerra. Americanos e Chineses espionam um ao outro, mas temos um marketing melhor por parte da América.

A espionagem por balão não é novidade. Os franceses foram os primeiros a usar balões para recolher informações sobre o inimigo durante o confronto com os austríacos e os neerlandeses no final do século XVIII. Os próprios americanos usaram balões para espionar os confederados. Normalmente, os balões são usados para fins científicos, mas para sobrevoar o território de outro país, só com autorização. O que não houve. A novidade é usar uma espionagem mais moderna, sobrevoando pela estratosfera. Claro, que novos modelos de drones sofisticados, podem desafiar a compreensão militar.

Outra opção, muito usada por militares, é a famosa cortina de fumaça. Em 03 de fevereiro, em Ohio, Estados Unidos, descarrilhou um trem lotado de Cloreto de Vinilla. Uma substancia tão tóxica, relacionada com câncer de pulmão, cérebro, fígado, linfomas e leucemia, que contaminou um rio que abastece mais de cinco milhões de pessoas e que acabou matando animais na região. Já são incontáveis as vidas marinhas e mamíferas mortos em uma região de 160 km do local do acidente. Especialistas estão chamando de nova Chernobyl.

A terceira opção seria realmente termos abatido OVNIs de outro planeta. Não podemos esquecer o famoso caso de Roswell , local que foram resgatar uma nave caída e no dia seguinte mudaram a versão que tinha caído um balão meteorológico. O mundo tem aberto seus arquivos secretos militares sobre os OVNIs, inclusive, os americanos que com certa demora, colocam no ar, vídeos de perseguição de caças com naves não identificadas. Existe certa mística sobre o assunto, pois as autoridades não querem criar pânico na população. Mas já é um assunto popular. Só a pouco tempo, os militares americanos reconheceram que existe a Área 51, que foi tanto falada graças a Bob Lazar, físico norte-americano que trabalhou na base ultra secreta e expos que ele trabalhou com engenharia reversa para tentar entender o funcionamento desta nave caída. O fato mais interessante foi ter pipocado avistamentos pelo mundo todos por fontes oficiais. Isso porque existem várias filmagens pelo mundo todo por internautas registrando frotas de naves constantemente. Com a tecnologia de atravessar o espaço e chegar aqui, dificilmente seriam abatidos pela nossa tecnologia.

“Uma coluna incandescente de fumaça e fogo, tão brilhante quanto 10 mil sóis, uma arma desconhecida, um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte”. Essa é a descrição do Mahabarata, o texto mais antigo da humanidade, falando sobre OVNIs. Eram chamadas de Vimanas, palácios voadores que disparavam luzes “com todo o poder do universo”. Qualquer uma das opções, não termina bem.

