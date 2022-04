Corporações de tecnologia deixam bem para trás empresas do setor de petróleo em valor de mercado

As corporações de tecnologia não apenas estão entre as maiores do mundo, mas há algum tempo passaram as cias de petróleo em valor de mercado edit

Apoie o 247

ICL

Já sabemos que os saltos de valor das corporações do setor de tecnologia são colossais, mas nem sempre temos ideia disso em termos comparados e relativos. Visto dessa forma, esses indicadores podem nos apontar a dinâmica contemporânea do capitalismo contemporâneo.

Assim, dando prosseguimento às minhas pesquisas sobre os movimentos do capital e sobre a economia digital ao nível global, eu me deparei com dados atualizados que julguei interessante compartilhar. Não é exatamente uma informação nova, mas os dados são simbólicos, por isso, merecem destaque.

Simbolizam as transformações do capitalismo contemporâneo, as bases da reestruturação produtiva da chamada economia de plataformas/digitalização - plataformismo - e sua relação com a financeirização e a hegemonia do tal "mercado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, usando a base de dados "online" do Infinite Market Cap, tabulei uma lista com o valor de mercado atualizado das dez maiores empresas do setor de tecnologia e do setor de petróleo e gás. Coloquei lado a lado para melhor no quadro abaixo para melhor visualização dessa transformação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A comparação é útil para se perceber a transformação e a transferência do controle do setor de petróleo - que lubrificou o capitalismo, durante quase um século -, sendo agora paulatinamente, dividido e repassado para o setor de tecnologia que hoje lubrifica a financeirização.



Estamos falando de corporações que atuam de forma transescalar, multidimensional e transversal sobre os demais setores da economia, como também é o caso do setor petróleo, no interior do capitalismo contemporâneo. Não por acaso, ambos os setores econômicos (frações do capital) se concentram em grandes oligopólios, centralizados e sediados (grande maioria) nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados impressionam e falam por si. As corporações de tecnologia não apenas estão entre as maiores do mundo, mas há algum tempo passaram as cias de petróleo em valor de mercado. A exceção é a petroleira estatal Saudi Aramco da Arábia Saudita, 2ª no ranking global, que recentemente apareceu na lista por ter aberto seu capital.

As demais oito petroleiras da lista estão abaixo da décima na lista das corporações de tecnologia. A coreana Samsung e a anglo-holandesa Shell estão praticamente empatadas no valor de mercado. Merece destaque ainda a presença da Petrobras como 10ª maior petroleira em valor de mercado, quando já esteve bem melhor situada em passado recente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale registrar que rankings são feitos a partir de diferentes indicadores. Há rankings que avaliam as maiores companhias por receita, outros por lucros. Esta tabulação lista as empresas por valor de mercado. São corporações que atuam no mercado aberto de capitais, nas bolsas de valores onde, vendem suas ações. As companhias de capital fechado não aparece nesse ranking.

Outra informação importante é que esse ranking por valor de mercado é "online", assim se alteram minuto a minuto. Os dados aqui tabulados são de 20 abr. 2022, às 12 horas. Os dados das empresas asiáticas em especial da China devem ser vistos com reservas porque os valores globais são distintos do que eles consideram.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE