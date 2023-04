CPI na Câmara vai investigar Americanas, cujos sócios são acionistas preferenciais da Eletrobrás

Apoie o 247

ICL

A Câmara dos Deputados avança na criação de CPIs para investigar suspeitas de fraude nas Americanas, manipulação de resultados em jogos de futebol e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST). Com a leitura dos atos de criação das três comissões parlamentares de inquérito (CPI) pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), na quarta-feira (26/4), a investigação ganha força e chama atenção para questões relevantes em diferentes áreas.

A CPI das Americanas investigará as suspeitas de fraude envolvendo o Grupo Americanas, gigante do varejo no Brasil. O caso gerou polêmica no início deste ano, quando foram reveladas inconsistências fiscais de R$ 20 bilhões e dívidas da ordem de R$ 43 bilhões. A criação da comissão, que terá 27 titulares e igual número de suplentes, é um importante passo para esclarecer os fatos.

Os principais acionistas da Americanas são Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto Sicupira. Eles são sócios na 3G Radar, que é a maior acionista preferencial da Eletrobrás. A energética comunicou recentemente a investidores estrangeiros que poderá voltar às mãos do Estado.

Já a comissão que investigará a manipulação em resultados de jogos de futebol e apostas, com 34 integrantes, se torna fundamental em um momento em que o esporte brasileiro sofre com problemas éticos e de integridade. Recentemente, o Ministério Público de Goiás (MPGO) revelou que investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do estado indicaram a manipulação de resultados em seis jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, além de partidas de campeonatos estaduais.

A terceira CPI, proposta pelo deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), vai investigar a atuação do MST em invasões de propriedades privadas. Com a criação da comissão, os deputados de oposição ao governo na Câmara pretendem apurar o aumento de invasões desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

É importante destacar que as CPIs possuem poderes de investigação semelhantes às autoridades judiciais e podem convocar autoridades, requisitar documentos e quebrar sigilos pelo voto da maioria dos integrantes. As investigações são um instrumento valioso para elucidar questões que merecem atenção e transparência.

As criações das CPIs representam um avanço significativo na busca por respostas e soluções para os problemas levantados, sobretudo na questão das fraudes na Americanas, que poderão significar na retomada da Eletrobrás para os brasileiros. O Blog do Esmael acompanhará de perto o desenrolar das investigações e trará mais informações em breve.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.