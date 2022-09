Debate não mudou quadro eleitoral e vitória de Lula no primeiro turno está por um triz

É comum haver essa corrida final nas eleições e é provável que isso definirá se a eleição será decidida no próximo domingo edit

Amigos e familiares perguntam minha opinião sobre o resultado das urnas no domingo.

Primeiro, acredito que o debate da Globo não mudou o quadro eleitoral porque nada de muito importante aconteceu ali, a não ser as acusações de sempre e os motivos para memes criativos.

Segundo, a Datafolha de ontem não apontou nada decisivo quanto à possibilidade de a eleição ser decidida no primeiro turno. Lula tem 50% dos votos válidos, o que significa que a corrida de última hora às urnas será.decisiva. Vale destacar que a pesquisa mais confiável é essa feita a poucos dias da eleição pois é esta pesquisa que servirá como base para os institutos de pesquisa dizerem depois que acertaram (ou não) o resultado. Ou seja, se existe alguma margem de manipulação na coleta de dados das pesquisas, essa margem é a menor possível na pesquisa feita na véspera do voto. É a credibilidade do instituto que está em jogo.

Terceiro. Entra aqui a corrida de última hora. Neste ano, ha o risco de um elemento novo e perverso para a democracia, que são as ameaças de grupos armados de irem às ruas para intimidar os eleitores. E também as ameaças de administradores públicos e donos de empresas de transportes de colocarem menos ônibus nas ruas e dificultar o acesso às zonas eleitorais por parte dos eleitores de baixa renda. Nesses casos das ameaças, a intenção seria a de prejudicar a candidatura Lula.

Ainda em relaçâo à corrida de última hora, entra em campo o voto envergonhado. E, neste caso, há vergonha tanto entre eleitores do Bolsonaro quanto do Lula. A questão é saber quanto desse voto envergonhado irá pra um ou outro candidato.

Por fim, há também a aposta no voto útil. Este se compõe daquele eleitor que quer acabar logo com esse pleito, daquele que quer votar no candidato que vai ganhar e o voto ideológico, que pode ser tanto da direita quanto da esquerda.

É comum haver essa corrida final nas eleições e é provável que isso definirá se a eleição será decidida no primeiro turno. Com 50% de votos válidos para Lula, segundo a Datafolha, a decisão sobre primeiro ou segundo turno está por um triz.

