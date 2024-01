Democracia inabalada

"A democracia venceu. O ato do dia 8 consolida o limiar de um novo tempo para a história do Brasil", indica edit

No último dia 8, as altas instituições nacionais reuniram-se para renovar o que já afirmaram ano atrás: no Brasil vige uma democracia e golpe nenhum haverá para derrubar o regime.

Durante o evento, o procurador da república prometeu que o MP seguirá agindo para entregar ao Judiciário material a embasar os “castigos merecidos”. As autoridades judiciárias reafirmaram-se inflexíveis em enquadrar criminalmente todos os que participaram da turba golpista, invadiram as sedes dos Poderes, deterioram o patrimônio público, incitaram, financiaram e organizaram a conspiração. O presidente do Senado, ao anunciar a retirada dos gradis que circundam o Congresso desde a intentona, cobrou vigilância contra os “traidores da pátria”. O Presidente da República advertiu que não pode haver perdão “para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo, porque o perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo-conduto para novos atos terroristas”. Nem a ausência repugnante do presidente da Câmara ofuscou a importância de demarcar a passagem do dia 8 de janeiro como data para reforçar a necessidade de defesa permanente da democracia.

É a mensagem fica. Que liberdade não é um direito tal que conceda poder ilimitado para quem o exerça. É um bem jurídico que a Constituição prevê associada à responsabilidade. Não existe liberdade para subtrair a democracia.

Durante o decurso de 2023, medidas de proteção iniciadas ainda no calor dos acontecimentos daquele indigno dia 8 têm sido cumpridas. Indiciamentos à parte, as primeiras acusações formais por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado já foram ajuizadas e algumas até julgadas, convertidas em condenações. Investigações seguem para encontrar os aliciadores e financiadores. Que sejam identificados e responsabilizados: civis e militares.

A democracia venceu. O ato do dia 8 consolida o limiar de um novo tempo para a história do Brasil. Unidade republicana, apesar das diferenças políticas. Que não tarde em chegar o dia de levar ao crivo da Justiça aquele que, vingado o golpe, seria o maior beneficiado pela conspiração. O minúsculo que, durante o mandato, ameaçou e encorajou seguidores a fraturar a democracia, o traidor Jair Bolsonaro.

