Democracia sendo espancada em praça pública

A democracia está sendo espancada em praça pública.

Falo de hoje, mas não posso esquecer de um passado bem próximo. Um tempo onde uma parcela da população, talvez nostálgica dos movimentos Diretas Já e Caras Pintadas, se viu protagosnista nas decisões do país. Ledo engano.

Naquele dia de junho de 2013, quando jovens saíram às ruas por 20 centavos, a direita política e os grandes donos do poder viram a oportunidade perfeita para mexer no jogo. Era o começo de uma certa hipnose, trazendo à tona insatisfações coletivas e pessoais. Fora Dilma, Fora PT, não vai ter Copa. Ali foi o começo do nosso fim.

Fortalecidos com o discurso que eles mesmos plantaram nas ruas (via movimentos cancerígenos como o MBL) a direita e o centrão nos deram de presente um golpe de estado. Temer veio para amaciar a cama para o PSDB, mas por ironia ou por castigo,quem deitou, avacalhou e agora está ateando fogo nessa cama é Bolsonaro.

E quero dizer uma coisa a vocês: a culpa é toda nossa. Fomos marionetes vaidosas nas ruas, fomos marionetes indiferentes nos nossos sofás e fomos marionetes incrédulas nas mesas de bar.

Vaidade manipulada ao achar que nós,o povo, estávamos ditando o rumo do país.

Indiferença manipulada ao achar que a maldade de Bolsonaro atingiria apenas uma pequena parcela da população .

E agora a incredulidade em uma ditadura, tão ou mais violenta que a de 64, que pode nos aniquilar de vez.

Os sinais estão aí. O que vamos esperar? Que Bolsonaro e sua corja fascista nos amordassem e matem nos porões?

