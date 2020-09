Desemprego bate recorde: vamos aos fatos

O parlamentar Rogério Correia afirma que “aumento atual do desemprego segue a tendência dos últimos anos, mais precisamente a partir de 2015, quando o trio Aécio/Moro/Eduardo Cunha se juntou a Moro para boicotar o governo Dilma com as pautas bombas” edit

A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje um estudo indicando forte tendência de aumento das demissões no Brasil. Também hoje o IBGE apontou recorde no índice de desemprego no país. Na última semana de agosto, a população sem trabalho no País atingiu 13,7 milhões, levando a taxa de desemprego para 14,3%, percentual recorde.

Observando exclusivamente os fatos, dá para perceber duas coisas:

1) O aumento atual do desemprego segue a tendência dos últimos anos, mais precisamente a partir de 2015, quando o trio Aécio/Moro/Eduardo Cunha se juntou a Moro para boicotar o governo Dilma com as pautas bombas. A taxa de pessoas sem emprego passou a crescer fortemente mesmo a partir do governo Temer, no ano seguinte. E mantém a trajetória de alta no governo Bolsonaro.

2) A tendência dos últimos anos contrasta explícita e fortemente, contudo, com a observada nos anos anteriores, em especial nos dois mandatos de Lula e no primeiro de Dilma como presidente e presidenta da República. Com Lula, o Brasil deixou a casa dos dois dígitos de desempregados (observada no governo FHC); com Dilma, o desemprego continuou caindo (Dilma não foi reeleita à toa, nunca é bom esquecer) e atingiu em dezembro de 2014 seu menor índice na história.

São fatos, medidos por técnicos concursados e com carreira em institutos públicos, como o IBGE. O resto é lacração de tucano e bolsominion em rede social...

