Detratores de fascistas devem ser aplaudidos de pé

"Nenhum governo de país democrático gasta verba pública monitorando jornalistas ou comunicadores críticos ou favoráveis a ele porque a constituição não permite", sobre a iniciativa do Minsitério da Economia de monitorar críticos do goveno Bolsonaro

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

“Estudiosa, faz várias críticas ao governo, à pasta e ao ministro. Exemplo: ‘recomendo ler a transcrição da reunião ministerial do dia 22 de abril para entender o tipo de homem que o Paulo Guedes é e de como alinhado com o governo fascista do presidente ele está’”.

Esse trecho do verbete “Virgínia (Mulher Tamarindo)”, que integra lista de 50 “detratores” do “Mapa de influenciadores” elaborado pela empresa BR+Comunicação sob encomenda do ministério da Economia define exatamente que apita o ministro toca e o que é essa lista.

Somente um fascista mandaria elaborar uma lista dessas.

Somente uma empresa fascista toparia a empreitada, que não tem a ver com trabalho de assessoria, mas de arapongagem.

Nenhum governo de país democrático gasta verba pública monitorando jornalistas ou comunicadores críticos ou favoráveis a ele porque a constituição não permite.

No caso em questão, os investigados foram divididos em três grupos: 1) detratores; 2) neutros informativos e 3) favoráveis. Cada um deles, 82 no total, analisado sob quatro rubricas: 1) perfil; 2) histórico profissional; 3) posicionamento e assuntos sensíveis relatados e 4) recomendações de ação de relacionamento e de distribuição de informações.

Alguém precisa avisar ao ministro que ele não está no Chile de Pinochet e que antes de adotar medidas de regime de exceção é preciso derrubar a democracia. E parece que não é esse o desejo da esmagadora maioria dos brasileiros e nem dos militares.

O fato de ter gasto mais de R$2,7 milhões com esse trabalho de espionagem credencia o ministro primeiro a dar explicações ao país, e o espaço para isso é a Câmara dos Deputados e ser investigado por improbidade administrativa e por violar o artigo 5o. da constituição que garante a liberdade de expressão e proíbe a censura e a intimidação à imprensa.

“Acusador”, “difamador”, “maledicente”, “crítico” são os sinônimos de “detrator” nos dicionários brasileiros.

Quem acusa, difama, maldiz e critica fascistas presta um inestimável serviço ao Brasil e à democracia.

Os “detratores de Paulo Guedes” devem ser aplaudidos de pé.

