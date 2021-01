Deu Zé, brasileiro

Essa mistura de zé gotinha com gasparzinho, parece uma alegoria do ministro da saúde e do seu chefe: perdido, deslocado, sem nenhuma utilidade; não era para estar lá, tem que ser tirado de lá edit

Não tenho dúvidas que a vacina de oxford deveria ser recebida pela carreta furacão, com fofão e fofona dando estripulantes piruetas, homem aranha escorregando pelas paredes e naruto correndo com as mãos pra trás.

Atrás, a molecada de nariz sujo em algazarra.

O butantan teve espírito, foi de mc fióte, funças balançando crachás ao rebolation do batibunda; primou pela alegria.

Agora veja a tristeza desse fantasminha de araque e me diga.

Esse zé gotinha, magro e cabisbaixo, foi abandonado no aeroporto, no ridjanêro, nesta sexta, quando da chegada de dois milhões de doses da vacina de oxford, oriundas da índia.

É que dentro da fantasia de gasparzinho tem um pedreiro fazendo um bico.

Deram um bico no pedreiro.

Retiraram os microfones, recolheram as câmeras, apagaram-se as luzes, os engravatados partiram.

Ficou o pedreiro, um meme sem graça, triste e abandonado, espírito sem sombra, como um fantasma de si mesmo.

Quem irá desvesti-lo daquele andrajo de pingo esquálido?

Aliás, perguntam-me os meus inquietos botões: “o que diabos tem zé gotinha a ver com a campanha de vacinação contra o coronga?”

Zé gotinha figura numa diegese em que a vacina é por conta-gotas e não por injeção.

O infeliz sequer anuncia um logo do sus, nada.

Ninguém sabe de fato se é um zé gotinha raiz que temos ali.

Pra mim é casper.

Essa mistura de zé gotinha com gasparzinho, parece uma alegoria do ministro da saúde e do seu chefe: perdido, deslocado, sem nenhuma utilidade; não era para estar lá, tem que ser tirado de lá.

Saravá!

#zegotinha #vacinacão #coronga

O conhecimento liberta. Saiba mais