Dia ruim para os tricolores na Copa do Brasil

Quarta-feira marcada por confrontos entre grandes do Rio e São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. O Fluminense empatou por 2 a 2 contra o Corinthians no Maracanã e o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi.

O tricolor carioca dominou a maior parte do jogo contra o Corinthians, mas bobeou nos dois gols que tomou.

Antes do Timão tocar na bola, fez um gol de pênalti com Ganso.

Os paulistas souberam reagir. Passe errado de Nonato levou ao contra-ataque corintiano e Renato Augusto empatou ainda no primeiro tempo, com lindo passe de Yuri Alberto, que parece ter empolgado após os 3 gols marcados contra o Atlético-GO em partida válida pelas quartas-de-final da competição.

Um destaque para Renato Augusto, que fez um primeiro tempo excelente e, desde sua volta, melhorou o futebol do Timão, resolvendo um pouco o problema de criação.

Tirando isso, o jogo foi do Fluminense, que mais pressionou. Após gol relâmpago do colombiano Jhon Arias nos primeiros segundos do 2º tempo, o Corinthians desapareceu.

O tricolor poderia ter matado o jogo, mas vacilou novamente. Para piorar: nos últimos minutos da peleja. Michel Araújo, que entrou nos momentos finais, errou a saída de bola e o Corinthians conquistou o empate. Roger Guedes recebeu de Fagner, venceu a disputa com Nino (talvez a única que o zagueiro tricolor tenha perdido na partida), bateu cruzado e balançou as redes. Belo gol.

Azar. O empate pode custar caro ao Fluminense, que terá de enfrentar o Corinthians, melhor mandante da temporada, no Itaquerão.

Em São Paulo também o tricolor — agora paulista — não soube aproveitar o mando. O Flamengo encontrou o gol logo no início. Preciso cruzamento de Everton Ribeiro achou a cabeça de João Gomes, que abriu o placar.

A partir daí, intensidade total do São Paulo, que chegou perto da meta diversas vezes, no lado esquerdo, com boas jogadas de Reinaldo e Patrick — os dois melhores em campo.

Ceni optou por deixar Luciano no banco — para o desagrado da torcida que pediu o atacante em diversos momentos. Por mais que o São Paulo chegasse bastante, o argentino Calleri ficava isolado no ataque. Um Luciano para auxiliá-lo talvez tivesse mudado a partida. Entrou apenas no meio do 2º tempo.

Com a qualidade que tem, o Flamengo fazia boas jogadas quando conseguia esfriar a partida. Após rebote em chute de Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa achou um gol sozinho e balançou as redes — só assim também: como perde chances!

O Flamengo ampliou e a pressão do São Paulo diminuiu. Ceni ainda optou por tirar os dois melhores em campo, que criaram todas as boas chances do tricolor. Patrick e Reinaldo saíram para entrar Luciano e Welington.

No final do 2º tempo, Rodrigo Nestor, que errou tudo na partida; passe, drible, chute, conseguiu acertar alguma coisa e diminuiu o placar. 2 a 1. E o tricolor voltou a pressionar.

O momento são-paulino, no entanto, durou pouco; uma falta de ataque a favor do Flamengo iniciou a jogada para mais um gol do rubro-negro. Falha do zagueiro Diego Costa deixou a sobra para Cebolinha, que limpou e marcou o terceiro da urubuzada — o primeiro dele no clube.

Jogo atípico, Flamengo quase só se defendendo. No final da peleja, 26 chutes são-paulinos contra apenas 7 do rubro-negro. Mas contra um time de tamanha qualidade ofensiva, não pode dar brecha, pois o gol é certo.

A volta, no Maracanã com dois gols de vantagem para o rival, complicou as coisas para o São Paulo.

Dia ruim para os tricolores…

