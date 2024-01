Dicionário Castelo de política

Apoie o 247

Fascículo 3

PALAVRAS DO DIA:

8 DE JANEIRO. Um 11 de setembro em que, juntamente com a democracia, as maiores vítimas foram móveis e utensílios.

CBF. Confederação Brasileira de Falhas.

COALIZÃO. Poligamia política.

DEBATE POLÍTICO. Grande espetáculo onde o vencedor é quem melhor combina o inesperado com o improvável.

ELEIÇÃO. Gincana de popularidade onde a realidade perde para a ficção.

INTENTONA FASCISTA. Conspiração para revolta ou motim com milhares de frustrados que, em pouco tempo, veem também seus planos frustrados.

LANCELLÓDIO. Aversão intensa por atitudes de compaixão e humanidade.

MARCO TEMPORAL. Lei sujeita a borrascas, vendavais e tsunamis.

PARLAMENTAR. Um padre com gonorreia.

PROMESSA ELEITORAL. Obra de ficção criativa, com final aberto e sem garantia de continuação.



PROPAGANDA POLÍTICA. Arte de vender sonhos e ideias, com prazo de validade até o dia da eleição.



RICO. País que emite mais gás carbônico do que o seu.

