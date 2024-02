Dicionário Castelo de Política | Fascículo 5

Apoie o 247

PALAVRA DO DIA:

CARNAVAL. Milhares de tantãs ouvindo tantãs.

8 DE JANEIRO. Golpe em que os golpeados foram os golpistas.

ADOLF HITLER. Um verdadeiro Hitler.

CAPETALISMO. Capitalismo selvagem.

CHINOFOBIA. Desconfiança, temor ou antipatia por chineses.

CONTRAINTELIGÊNCIA. Não tem nada mais bolsonarista.

EMPODRERAMENTO. Quando alguém sujo assume um papel central numa sociedade, empresa ou corporação.

GUERRA. Luta armada entre nações com o fim de impor uma imbecilidade sobre uma idiotice. E vice-versa.

MC ABIN LADEN. Destaque do funk carioca de São Paulo, participante do BBB, e supostamente espionado pela ABIN Paralela como provável terrorista.

ÓCULOS VR. A prova de que a tecnologia pode levar a qualquer lugar, inclusive à misantropia.

PADRE KELMON. O anti-padre Julio Lancelotti.

STEVE BANNON. Banner do necrocapitalismo.

