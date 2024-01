Dicionário Castelo de Política

Apoie o 247

FASCÍCULO 4

PALAVRA DO DIA:

ABIN. Agência Brasileira de Informações Nefastas.

AGENTE SECRETO. Lobo em pele de ordeiro.

BRASIL. Eterna promessa regida por enormes interesses.

COMUNAUTA. Cosmonauta materialista dialético.

DELATAR. Ver DELETAR.

DONALD TRUMP. Embrião do fim do mundo.

FALÊNCIA. Mesmo com inúmeras opções de investimento, ainda é a mais rentável de todas para engordar as contas do empresariado.

IDENTETARISMO. Movimento de dentistas dissidentes que busca igualdade, direitos e justiça para pessoas que possuem os dentes tortos por não optarem pelo uso de aparelhos ortodônticos.

OLAVO DE CARVALHO. Um morto que ainda não morreu.

OPERAÇÃO ESCUDO. Antagonismo escuso.

VLADIMIR PUTIN. Gérmen dos germes.

WALT DISNEY. Explorador do trabalho de ratos.

