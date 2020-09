Discurso de Bolsonaro na ONU foi primor de cinismo

Colunista Marcelo Zero aponta "cinismo" no discurso de Jair Bolsonaro na ONU. "Sobraram, é claro, outros ataques contra a Venezuela, que 'causou um desastre ambiental no Brasil', com derramamento de petróleo em nossas praias. Ou seja, o vilão ambiental e político é a Venezuela, não o Brasil", ironizou edit

O discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU foi, como esperado, um primor de cinismo.

Segundo ele, o Brasil é exemplo no combate à pandemia, na preservação ambiental e no campo dos direitos humanos. As críticas vêm da politização desses temas pela imprensa e por países que têm inveja do Brasil.

O governo fez de tudo para combater a pandemia, com distribuição de recursos para os Estados e para a população, e foi a oposição, com sua tese do isolamento social, que causou uma recessão no país.

As queimadas são ocasionadas pela seca e pelos caboclos e índios que botam fogo em áreas degradadas para pode sobreviver.

No campo dos direitos humanos, o Brasil é exemplo, pois acolhe muitos refugiados que fogem da “ditadura bolivariana”. Sobraram, é claro, outros ataques contra a Venezuela, que "causou um desastre ambiental no Brasil", com derramamento de petróleo em nossas praias. Ou seja, o vilão ambiental e político é a Venezuela, não o Brasil.

A frase final de seu pronunciamento foi: o Brasil é um país cristão e conservador e têm a família como base. Disse tudo.