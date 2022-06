Discurso qualitativo

Apoie o 247

ICL

“Certo alimento não nos convém, assim como certos comportamentos e certas atitudes”. (Fernando Savater)

Oriunda do grego, a palavra ética é aplicada como “modo de ser”, “caráter”, “costume”. Sendo assim, entende-se que ética é a ciência preocupada com os hábitos morais. Sem esquecer que as atitudes morais nem sempre corroboram com os fundamentos da Filosofia ética. Como exemplos temos os hebreus e os egípcios que possuíam concepções diferentes do que se entende por moral. Pensar nos moldes do que tanto se fala em nossos dias, percebe-se que o aprofundamento do estudo filosófico no campo da ética, tem como seus principais defensores no mundo grego, Sócrates, Platão e Aristóteles.

O tema mais explorado no período eleitoral de 2018, foi o da moral. Até quem não possuía parâmetro para requerer para si o tema, se apropriou do mesmo. Acontece que em todos as pesquisas qualitativas recentes, o problema da economia tem chamado mais atenção do eleitor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sabedores do problema, os pré-candidatos à Presidência da República já estão ajustando seus programas de “governo” ao gosto do eleitor. Demonstrando que embora critiquem as pesquisas, são guiados por elas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim sendo, não faltará candidato apresentando solução mágica para resolver o problema da fome no Brasil, já que atualmente existe uma média de 30 milhões de pessoas que não sabem se terão oportunidade de se alimentar pelo menos uma vez por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grande Josué de Castro com seu olhar clínico, conseguiu captar o quanto é desafiador as questões famélicas em um país como o nosso. Sua preocupação com o tema serviu e serve de parâmetro para com o problema.

Infelizmente, parte significativa dos que aspiram um mandato nas eleições do corrente ano, procuram falar da melhoria de renda da população bem mais com o intuito de angariar eleitores do que propriamente com a qualidade de vida dela, pois sua permanência no poder, depende da relação de dependência do eleitor para com o candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

P.S. Parabéns ao mais novo imortal da ABL. O jurista José Paulo Cavalcanti Filho.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE