Divina e graciosa

A Rosa Weber suspendeu o orçamento secreto? Uauu .. que visionária essa guerreira! Isso nem é tão absurdamente inconstitucional.

Agora o assunto já pode ser debatido nas turmas, no pleno… enquanto a PEC do calote segue desabrochando na primavera do PDT - que tem em seu símbolo uma rosa e um punho.

MAS NÃO SE ESQUEÇA DA ROSA HEREDITÁRIA RADIOATIVA E INVÁLIDA

Pois foi a mesma flor do STF que abriu o caminho para o genocida. Usando a teoria do “domínio do fato” (anda sumida essa teoria – acho que foi para a Record) para condenar Dirceu no mentirão (ops.... mensalão). A partir daí veio o antipetismo - lava jato - moro .- MBL - Janaína Paschoal – dancinha coreografada – “Dilma devolva meu dólar a R$ 1,90” - golpe - lawfare- prisão do lula - bolsonaro.

QUE BOBAGEM AS ROSAS (não) FALAM

A célebre frase da ministra foi eternizada: “Não tenho prova cabal contra Dirceu – mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite”

P.S em caixa alta citações das músicas de Pixinguinha, N. Matogrosso e Cartola (adaptada).

P.S2 – Rancorosos? Somos... em breve alguns Xandão facts

