Do jeito que está, não pode mais ficar!

Desde o golpe de 2016 (mesmo antes, se considerarmos o contexto que o antecedeu e o preparou) que o Brasil foi de ladeira abaixo em vários aspectos da vida social. A reforma trabalhista causou um forte processo de precarização do mercado de trabalho, jogando na instabilidade, na informalidade e nos baixos salários uma parcela significativa dos trabalhadores brasileiros. Nesse quadro, a reforma previdenciária praticamente tornou impossível a aposentadoria do trabalhador.

A desvalorização do salário mínimo e da massa salarial em geral somada à inflação dos produtos necessários para a reprodução da vida social (gêneros de primeira necessidade, gás, aluguel, energia, etc.) têm levado famílias inteiras a conviver com o fantasma da fome e de não ter mais um teto para se abrigar, e outras tantas famílias a passarem por situações difíceis para se manterem. Pessoas morando na rua, nas filas para conseguir uma doação de sopa e/ou osso são recorrentes no Brasil de Bolsonaro-Guedes.

A vida e a sobrevivência ficaram mais duras e difíceis. Da mesma forma, tornou-se árduo e, de certa forma, perigoso expressar a sua orientação sexual, ou o seu modo de vida étnico-social ou ainda difundir as suas visões de mundo ou ideias de justiça social (qualquer que seja ela e que vá de encontro ao que se convencionou chamar de “Bolsonarismo”). Não poucas vezes, quem assim procedeu, viu-se ameaçado e perseguido por agentes políticos autoritários que dão a tônica no governo Bolsonaro.

A educação e a cultura foram alvos de diversos ataques, com vistas a desestruturá-los para, a partir de seus escombros, erigir um controle político-social no conteúdo e na direção da produção do conhecimento e das artes. Intervenções políticas diretas em setores educacionais e artísticos, cortes de verbas, ameaças e perseguições por dentro (e fora) das instituições culturais e educacionais foram alguns dos expedientes utilizados pelo atual governo.

Nem a maior floresta tropical do mundo e nem as populações tradicionais que nela habitam (povos indígenas, quilombolas, etc.) são poupados dos assaltos daqueles agentes políticos e econômicos que deram e dão sustentação a esse governo. Invasões a terras indígenas e imensos desmatamentos são alguns dos infelizes exemplos que podemos registrar.

Há muitos outros aspectos da vida social que estão indo ladeira abaixo e que aqui poderíamos mencionar. Porém, vamos finalizar com algo que nos causa indignação e tristeza, que foi a postura desse governo em relação à pandemia e tudo aquilo que era necessário para enfrentá-la e salvar vidas. A postura foi de morte! Genocida mesmo! Discursos e ações concretas contra a ciência, contra as vacinas, contra as máscaras, enfim, contra todos os protocolos de proteção que num primeiro momento eram essenciais.

Por tudo isso, podemos classificar esse governo como o “governo da morte”: da morte dos direitos trabalhistas e previdenciários, da morte dos empregos, da morte da prosperidade, da morte da educação e da cultura, enfim, da morte da vida!

E é isso que queremos, queremos vida, amor, diálogo, respeito às diferenças de visões de mundo, de sociedade, de orientação sexual, etc. Pois do jeito que está, não pode mais ficar!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

