E daí? Até quando?

E daí, se eu fiz sexo com uma galinha quando eu era jovem?

E daí, se eu fui excluído do Exército Brasileiro à bem da disciplina, por ter planejado explodir bombas nos quartéis e por ter sido considerado um risco à instituição?

E daí, se eu fiquei 28 anos como político e nunca aprovei um projeto sequer?

E daí, se eu falei que o erro da ditadura foi torturar e não matar?

E daí, se eu falei que o regime militar matou pouca gente?

E daí, se eu sou a favor de uma guerra civil, que mate, pelo menos, uns 30 mil? E daí?

E daí, que eu queria colocar o Fernando Henrique Cardoso no paredão, e fuzilá-lo em praça pública?

E daí, que eu usava o auxílio moradia para comer gente?

E daí, se eu sonego tudo que eu puder?

E daí, se eu falei que mulher feia não merece ser estuprada?

E daí, se eu falei que preferia ter um filho morto, do que homossexual?

E daí, se eu acho que mulher tem que ganhar menos?

E daí, se eu chamei uma colega parlamentar de vagabunda?

E daí, se eu desejei que a Dilma morresse infartada ou com um câncer?

E daí, se ensinei meu filho a atirar com 5 anos de idade?

E daí, se eu chamei a mulher do Presidente da França de feia?

E daí, se eu falei que pobre não estava preparado para receber educação?

E daí, se eu falei que jogaria bombas nas favelas do Rio de Janeiro?

E daí, se eu comparo negros com animais?

E daí, se o meu filho 01 faz “rachadinha” com o Queiroz e tem envolvimento com a milícia?

E daí, se o meu filho 02 tem um gabinete dentro do Alvorada, para espalhar fake News e sujar a reputação de quem faz oposição a mim?

E daí, se o meu filho 03 for nomeado embaixador nos USA, apenas por ter fritado hambúrguer numa lanchonete daquele país?

E daí, se eu defendo a família tradicional, e me orgulho do meu filho 04 ter pego metade do condomínio?

E daí, se a minha filha 05 foi uma fraquejada?

E daí, se a família da minha mulher cometeu vários crimes?

E daí, se eu sou cristão e apoio a pena de morte e a tortura?

E daí, se eu quero que as minorias desapareçam?

E daí, se eu inventei o kit gay e mamadeira de piroca?

E daí, se eu quero liberar armas para o cidadão matar quem ele quiser?

E daí, se eu quero fuzilar a petralhada?

E daí, se eu falei que a PM tinha que ter matado mil no Carandiru, ao invés de apenas 111?

E daí, se eu falei que meninos adotados por homossexuais vão virar gayzinhos e garotos de programa?

E daí, se eu falei que um indígena deveria comer capim para manter suas origens?

E daí, se eu falei que não aceitaria ser atendido por um Médico cotista?

E daí, se eu chamei imigrantes de escória da humanidade?

E daí, se eu falei que não ter mais nem um centímetro de terra demarcada para quilombolas e indígenas?

E daí, se eu falei que um Jornalista tinha uma cara de homossexual terrível?

E daí, se eu falei que a Jornalista deu o furo?

E daí, se eu falei que turistas podem vir para o Brasil fazer sexo com as nossas mulheres?

E daí, se chamei estudantes de imbecis e de idiotas úteis?

E daí, se eu falei que ia beneficiar meus filhos?

E daí, seu zombei da forma que o pai do presidente da OAB morreu durante a ditadura?

E daí, se mataram a Marielle?

E daí, se eu ignoro à vida dos meus concidadão?

E daí, seu acho que um vírus mortal é só uma “gripezinha”?

E daí, se eu prescrevo medicamento mesmo não sendo Médico?

E daí, se eu promovo aglomerações durante uma pandemia, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde?

E daí, se eu faço piada com a morte de milhares de brasileiros, por conta de uma pandemia, dizendo que sou Messias, não posso ressuscitá-los?

E daí, se eu me contaminei com o vírus, e espalhei para outras pessoas?

E daí, se vai morrer muita gente?

E daí, se enquanto o Brasil e o mundo, está em crise e chorando a perda de milhares de vidas, eu vou pro Stand praticar tiro ao alvo?

E daí, se eu falei que a minha especialidade é matar?

E daí, se eu quero mandar na Polícia Federal?

E daí, se eu quiser ser a Constituição?

E daí, se eu quiser mandar fechar o Congresso?

E daí, se eu não leio o que eu assino?

E daí, se eu demito quem não encobre os meus crimes?

E daí, se eu transformo aliados em inimigos da noite pro dia?

E daí, se eu já cometi crimes de responsabilidade e de quebra de decoro?

E daí, se eu não estou à altura do cargo de Presidente da República?

E daí, se eu “escrotizar” com o povo brasileiro?

E daí, se ainda tem gente que me apoia e concorda com tudo que eu falo?

E daí, se eu ainda sou um mito para pessoas iguais a mim?

E daí?

E daí?

