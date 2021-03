É hora de mobilizar por Lula presidente!

Por Juca Simonard

Diante da gigantesca crise da Operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin, do STF, decidiu anular todas as condenações de Lula, nesta segunda-feira, 8. A crise do regime político golpista fez com que a Corte, um dos pilares fundamentais do golpe, concedesse os direitos democráticos ao ex-presidente petista, vítima de um dos maiores abusos políticos da história do Brasil.

Isso não significa, entretanto, que a burguesia tenha percebido o estrago que realizou com o golpe de Estado, mas apenas que recuou diante do maior escândalo político da história, que envolveu todo o judiciário, a Polícia Federal, os principais partidos políticos, a imprensa, os militares e os Estados Unidos, que orquestraram a operação para derrubar o PT e interferir nas eleições de 2018.

É um episódio muito positivo para a luta política. Primeiro, porque expressa a crise do atual regime. Segundo, pois as condenações de Lula favoreciam a política de oportunistas para rifar a luta pela candidatura do ex-presidente e lançar um outro candidato. Agora não há mais desculpas, é Lula, o único capaz de derrotar Bolsonaro nas eleições. Terceiro, porque a burguesia não deu o golpe para devolvê-lo ao lulismo e, portanto, não está disposta a se aliar com ele, sabendo da polarização política que isso pode engendrar - assim, a unificação da esquerda em torno de Lula presidente é um ferrenho golpe na tentativa de formar uma “frente ampla” com os golpistas.

A esquerda, no entanto, não pode esperar nada da burguesia golpista. Se surgir a possibilidade, o petista será condenado novamente em outro processo para que fique inelegível. A única forma de garantir que isto não aconteça, é mobilizando nas ruas, que foram abandonadas pela política de aliança com a direita.

Lula só será presidente se mobilizações gigantescas ocorrerem. O golpe só será derrotado com a luta política nas ruas. Trabalhadores e todos os setores oprimidos precisam ser mobilizados pelos seus sindicatos, mas para isso é preciso pressionar os dirigentes. Os comícios de Lula precisam começar imediatamente e, cada um deles, precisa ser massivo. Não há mais desculpas, Lula agora pode ser candidato. Portanto, é hora de mobilizar!

