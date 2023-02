É preciso ouvir a militância do PT de São Paulo

Apoie o 247

ICL

A vitória de Lula sobre Bolsonaro foi fruto de um esforço coletivo de diversas frentes políticas, que se uniram para defender a democracia contra as investidas golpistas dos bolsonaristas. Capitaneado pelo PT, esse processo foi marcado por muito diálogo com objetivo de construir um projeto sólido, plural e de aderência eleitoral.

Ultrapassada as eleições, é tarefa de todo militante petista, em especial dirigentes partidários, garantir a governabilidade do presidente Lula para que ele possa implantar as ações apresentadas ao eleitorado. E a garantia dessa governabilidade se dará através do fortalecimento do PT para o processo eleitoral 2024. Esse fortalecimento se faz com uma unidade forte construída no debate democrático como é a nossa tradição.

Ao meu entendimento, é fundamental iniciar um debate amplo com a militância nos municípios para discutir as seguintes premissas:

O PT lançar ou apoiar candidatos que dão suporte ao governo Lula; Construir um amplo arco de alianças nos municípios para enfraquecer e derrotar o bolsonarismo; Elaborar programas de governos populares e democráticos, buscando uma ampla participação social; Fortalecer o PT nos municípios, ampliando nossas bancadas de vereadoras e vereadores.

Como sempre, a cidade de São Paulo será a vitrine dessa disputa e o Diretório Municipal do PT será um protagonista nesse processo eleitoral. Para isso, sua militância deverá ser ouvida e levada em conta na hora da construção de um projeto para as eleições 2024, sem atropelos ou autoritarismo, respeitando as instâncias partidárias e a militância, que é o nosso maior patrimônio e nunca vacila nos bons e maus momentos.

Ao antecipar o lançamento da pré-candidatura de Guilherme Boulos (Psol) para prefeito de São Paulo, estamos atropelando um processo histórico de debates para a elaboração da melhor tática eleitoral e fortalecimento do PT como um todo. Se essa pré-candidatura torna mais forte nosso projeto partidário, estarei de acordo. Entretanto, até agora, não parece ser o caso para muitos militantes e dirigentes do partido no município.

A interdição desse debate é um erro por não aproveitar o capital político-eleitoral do PT na cidade. Ganhamos com Lula e Haddad em 2022, indicando que podemos ganhar também em 2024. E direcionar essa massa de voto para uma candidatura psolista, pode impactar de forma drástica na eleição da bancada do partido na Câmara Municipal, resultando no encolhimento.

Sabemos o quanto é importante uma candidatura majoritária para a eleição de vereadores e vereadoras. E a propaganda eleitoral veiculada na cidade São Paulo é transmitida em toda a região metropolitana da capital, com impacto real na performance eleitoral do partido nas demais cidades.

Também não podemos fechar os olhos para o fato de o Psol ter uma agenda própria, inclusive sendo oposição ao governo de Fernando Haddad (2013-2016), e que possivelmente irá conflitar com o governo de Lula, como por exemplo a eleição da presidência da Câmara Federal, em que os psolistas lançaram candidatura própria.

Não se trata de apoiar ou não o Boulos, mas sim de ter uma tática eleitoral que derrote os fascistas, defenda para valer nosso governo, implante um programa ousado na cidade e fortaleça o nosso PT. Se ele representa isso, estaremos dentro, porém debater isso é fundamental.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.