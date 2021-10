Educação básica pública de qualidade e construção da identidade e soberania nacional

Apoie o 247

Clube de Economia

A construção de uma pátria soberana passa, a priori, pela construção de uma identidade nacional que implique na afirmação de uma consciência de unidade-unicidade nacional e que imprima no patriota características e valores relativos à soberania nacional (cidadania, nacionalismo, democracia, desenvolvimento, cultura).

Para que o patriota adquira a fundamentação epistemológico-ideológica dessa consciência de unidade-unicidade nacional deve-lhe ser fornecida uma educação básica pública crítica e de excelência de qualidade através de um processo educativo escolarizado também de excelência de qualidade.

Esse processo educativo escolarizado não ocorrer de forma inconsistente, desconexa, desarticulada e esfacelada. Deve ser uma constante afirmação no cotidiano escolar durante toda a vida acadêmica das crianças e jovens, tanto na educação básica quanto no ensino superior (esta etapa ratificará o projeto inicial do desenvolvimento construtivo da consciência de unidade-unicidade nacional).

PUBLICIDADE

Porém, esse instrumental epistemológico-ideológico sobre soberania e identidade nacional, pátria soberana e consciência de unidade-unicidade nacional não é fornecido às crianças e jovens estudantes brasileiros ao longo de suas vidas acadêmicas, nem nas etapas da educação básica e nem no ensino superior, caracterizando-se numa quase completa lacuna de valores nacionalistas, que é preenchida pela supremacia de valores estrangeiros e alheios aos interesses nacionais.

Assim, a grande maioria da população brasileira, especialmente a escolarizada, é desprovida de capital epistemológico sobre soberania nacional para que possa discernir valores nacionalistas dos estrangeiros quando se estar em jogo os reais interesses nacionais. Portanto, falta ao alunado brasileiro e aos egressos dos sistemas de ensino elementos sócio-histórico-filosóficos imprescindíveis para uma análise contextualizada do processo conjuntural tanto nacional quanto internacional.

E por que isso acontece? Por que a educação básica pública –nem a superior- conseguem dotar as crianças e jovens brasileiros com esse cabedal de valores relativos à soberania nacional?

PUBLICIDADE

As respostas a essas inquietações carregam um enorme nível de complexidade que traduz-se na formatação jurídico-estrutural-funcional e político-administrativa da educação básica pública brasileira estabelecida na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.596/1996).

A Constituição Brasileira de 1988 no seu Artigo 211 determinou que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino”. Já a Lei Nº 9.596/1996 (Artigo 10, Inciso VI, e Artigo 11, Inciso V) regulamentou esse dispositivo constitucional que municipalizou e estadualizou as três etapas da educação básica pública. Aos sistemas municipais atribuiu-lhes a responsabilidade prioritária de ofertarem a Educação Infantil e o Ensino Fundamental; aos sistemas estaduais, o Ensino Médio. À União (Artigo 8º, § 1º) atribuiu a coordenação da política nacional de educação e a articulação dos diferentes níveis e sistemas de ensino (através do sistema Nacional Articulado de Educação)

Essa determinação constitucional regulamentada pela LDBEN fragmentou a coesão estrutural-funcional e impulsionou a precarização da qualidade da educação básica pública quando promoveu a divisão de atribuições da gestão político-administrativa-financeira do processo educativo escolarizado e criou no país milhares de sistemas educacionais autônomos por entes federativos. O Distrito Federal, os Estados e Municípios foram contemplados, cada um, com um sistema próprio de ensino.

PUBLICIDADE

É verdade que a intenção do legislador não foi a de precarizar a qualidade da educação escolar básica pública ofertada no país; foi sim, antes, de promover a democratização da gestão político-administrativo-financeira do processo educativo escolarizado. Mas o que se constatou ao longo de mais de duas décadas de vigência da LDBEN (1996 a 2018) foi uma constante queda dos índices de qualidade da educação básica nacional.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.